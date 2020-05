Fettah Can kimdir? Fettah Can nereli ve kaç yaşında?

Fettah Can, 1975 doğumludur. Emel Müftüoğlu'na verdiği Ara Ara isimli şarkısıyla ses getiren ardından Hande Yener’in 2002 yılında yayınlanan Sen Yoluna... Ben Yoluma... albümüne müzisyen arkadaşı ile birlikte 11 şarkı yazan Fettah Can hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Fettah Can nereli ve kaç yaşında?