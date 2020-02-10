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Fettah Can sevgililer için söyleyecek
Fettah Can sevgililer için söyleyecek
Söz yazarı ve besteci Fettah Can, 14 Şubat Sevgililer günü gecesi İstanbul’da Shelby’de sahne alacak.
Magazin 10 Şubat 2020 - 16:35

Şeşbeş Etiler'in alt katında açılan Shelby, 14 Şubat günü Fettah Can’ın müzikleri eşliğinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Dünya genelinde ve ülkemizde büyük ilgi uyandıran Peaky Blinders dizisinin konseptini yansıtan dekorasyona sahip Shelby'de garsonlar da şapka, yelek, köstekli saatleri ve aksesuarlarıyla dikkat çekiyor.

Gece acıkanlara her saat ekmeği özel olarak İzmir Çeşme'den gelen kumru, köfte, soyalı piliç ve çorba sunulan Shelby sahnesi haftada 3 gün kapılarını açıyor.

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