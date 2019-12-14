Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu’dan düet

Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, aşklarını ortak bir şarkı yaparak taçlandırdı.

Besteci ve şarkıcı Fettah Can eşi Cansu Kurtçu ile birlikte önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıdılar. İkizlerini annelerine bıraktıklarını ifade eden şarkıcı çift, bugün stüdyo günleri olduklarını söyledi.

Hayranlarına sürpriz yaptıklarını belirten Fettah Can, “Biz bugün Cansu ile birlikte stüdyoya girdik ve birlikte bir şarkı seslendirdik. Birlikte çok güzel bir aşk şarkısına düet yaptık çok yakın zamanda çıkartacağız, tabi şarkı hakkında fazla bilgi veremiyoruz şimdilik bu kadar” dedi.

Fettah Can ve Cansu Kurtçu röportajın ardından alışverişlerine kaldıkları yerden devam ettiler.