Feyyaz Duman ile Zozan Şimşek evlendi… Feyyaz Duman kimdir?

Bu sıralar Kadın dizisinde rol alan Feyyaz Duman ile sevgilisi Zozan Şimşek evlendi. Evlilik haberlerinin gündemde yer almasıyla birçok kişi Zozan Şimşek ve Feyyaz Duman kimdir sorularını sormaya başladı...

Kadın dizisinin Arif’i Feyyaz Duman, bir süredir aşk yaşadığı Zozan Şimşek ile evlendi. Başarılı oyuncu Feyyaz Duman ve evlendiği isim Zozan Şimşek’in hayatı merak ediliyor ancak Zozan Şimşek hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin’de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü’nde tamamladıktan sonra New York’ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York’ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali’ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur. 2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Feyyaz Duman şimdilerde Fox Tv’de yayınlanan; kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ece Özdikici, Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisinde Arif karakterini canlandırmaktadır.