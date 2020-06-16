Feyyaz Yiğit Çakmak kimdir? Feyyaz Yiğit Çakmak nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Cinayet Süsü adlı sinema filminde Suç Uzmanı Dizdar Koşu karakterini canlandıran Feyyaz Yiğit Çakmak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Feyyaz Yiğit Çakmak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

FEYYAZ YİĞİT ÇAKMAK KİMDİR?

Türk oyuncu, yazar, çizer ve müzisyen Feyyaz Yiğit Çakmak, 1 Temmuz 1988 tarihinde Düzce'de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünde tamamlamıştır.

Okan Bayülgen’in programında yer alan skeçlerle adını duyuran Feyyaz Yiğit Çakmak, üniversite eğitiminden sonra reklam ajanslarında çalışmaya başladı. Reklam ajanslarında çalıştığı dönemlerde Okan Bayülgen ile tanışma fırsatı buldu. Okan Bayülgen’in sunduğu ve moderatörlüğünü yaptığı Disko Kralı adlı programın içeriklerini yapan ekibe dahil olan Çakmak, ilerleyen zamanlarda programın müzik grubunda gitar çalmaya başladı.

Disko Kralı’nda mizah gücü ve performansıyla öne çıkan Feyyaz Yiğit Çakmak, çeşitli dergilerde yazarlık yaptı; toplamda 3 kitap yazdı ve senaristliğe başladı.

2018 Ocak'ta vizyona giren Ölümlü Dünya filminde hem oyuncu hem de senaryo ekibine destek olan Feyyaz Yiğit Çakmak son olarak Cinayet Süsü adlı sinema filminde Suç Uzmanı Dizdar Koşu karakterine hayat vermiştir.

Feyyaz Yiğit Çakmak'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Ölümlü Dünya (Serbest) (Sinema Filmi)

2019 – Cinayet Süsü (Dizdar) (Sinema Filmi

Kitapları:

Olduğu Kadar (2012)

Aptal (2013)

8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum (2015)