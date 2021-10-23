Feyza Aktan: Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu

Velayet davasıyla karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın kavga görüntüleri ortaya çıkmıştı. Videoda Aktan, Deniz'e önce tokat atıyor sonra da oyuncunun tişörtünü yırtıyor. Bu görüntülerin ardından Aktan, "Asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu" dedi.

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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi. Tarafların hazır bulunduğu duruşma 14 Aralık’a ertelendi.

Dün görülen duruşmanın ardından eski eşler arasında geçen mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Feyza Aktan, kavga sırasında Özcan Deniz'e önce tokat atıyor, ardından sanatçının tişörtünü yırtıyor. Bu olay karşısında Deniz’in ise tepkisiz kalması dikkat çekti.

“HİÇ PİŞMAN OLMADIM”

Feyza Aktan, konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı. Aktan, “Uzun süredir zorlu bir süreçten geçiyorum. Medyaya servis edilen görüntülerle yaşananlardan hiç pişman olmamakla birlikte asla taviz vermeyeceğim bir olayın sonucuydu. Yaşadığım süreçlerle ilgili yakın bir zamanda açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.

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