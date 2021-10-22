Feyza Aktan ile Özcan Deniz’in kavgası kamerada

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet davasının bugün dördüncü duruşması görüldü. Tanıkların dinlendiği duruşma ileri bir tarihe ertelenirken ikilinin daha önce yaşadığı bir kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada üç tanık dinlendi. Tarafların hazır bulunduğu duruşma 14 Aralık’a ertelendi.

Şarkıcının geçen ay oğlunu almak için Aktan’ın evine gittiği ancak eski eşiyle tartıştığı ileri sürülmüştü. İkili arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

“ŞOV YAPMA”

Görüntülerde, Özcan Deniz’in “Oğlumun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme” dediği, Aktan’ın ise “Bıktım senden, kameraların önünde neyin şovunu yapıyorsun” diye bağırdığı duyuluyor.

Aktan’ın Deniz’e tokat attığı anlar da görüntüde yer alıyor.

Özcan Deniz karakola giderek Feyza Aktan'dan şikayetçi olmuştu. (İHA)



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