Feyza Aktan eski görümcesine yaklaşamayacak

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz 2018 yılında Feyza Aktan ile evlenmişti. Bir oğlu olan çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçen aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz hakkında çeşitli suçlardan şikayetçi olmuş, savcılık Deniz hakkında yaralama suçundan dava açmıştı.

VELAYET DAVASI EKLENDİ

Feyza Aktan ayrıca Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etmişti. Mahkeme, ikilinin 2 ay süreyle Feyza Aktan’a yaklaşmamasına karar vermişti. Şiddet iddialarının ardından Özcan Deniz, oğlu Kuzey’in velayetini almak için dava açmıştı.

GÖRÜMCE KORUMA KARARI İSRTEDİ

İkili arasında hukuk mücadelesi devam ederken geçen günlerde Özcan Deniz oğlundan on gündür haber alamadığını ileri sürerek eski eşini savcılığa şikayet etmişti. Feyza Aktan’a karşı bir hamle de Özcan Deniz’in makyaj sanatçısı kız kardeşi Sibel Semerci’den geldi.

Avukatı Candaş Gürol aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi’ne başvuran Semerci, Feyza Aktan’ın kendisini rahatsız ettiğini, dava sürecinde ortaya atmış olduğu iddiaların ailesini karalamaya yönelik olduğunu ve ortak tanıdıklarına, hakkında iftiralarda bulunduğunu ileri sürdü.

İKİ AY YAKLAŞAMAYACAK

Feyza Aktan’ın sosyal medyada olumsuz ifadeler kullanarak işini tehlikeye düşürmesine sebep olduğunu ve huzurlarının kalmadığını dile getiren Semerci, koruma kararı talebinde bulundu. Mahkeme, Özcan Deniz’in kız kardeşi Sibel Semerci’nin iki ay süre ile korunmasına karar verdi. Feyza Aktan iki ay boyunca Semerci hakkında konuşamayacak ve yaklaşamayacak.

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