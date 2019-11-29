Feyza Aktan kimdir, kaç yaşında? Feyza Aktan’ın hayatı…

Özcan Deniz ile Feyza Aktan geçtiğimiz aylarda kısa süren bir evliliğin ardından boşandı. Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in boşanması konusunda farklı iddiaların gündeme gelmesiyle Feyza Aktan kimdir sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Peki Feyza Aktan kimdir? Özcan Deniz ile Feyza Aktan geçtiğimiz aylarda kısa süren bir evliliğin ardından boşandı. Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in boşanması konusunda farklı iddiaların gündeme gelmesiyle Feyza Aktan kimdir sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Peki Feyza Aktan kimdir?

2018 senesinde hayatını Feyza Aktan ile birleştiren oyuncu, şarkıcı ve yönetmen Özcan Deniz bir süre sonra boşanmıştı. Feyza Aktan’ın hayatına dair birçok ayrıntı merak ediliyor…

FEYZA AKTAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart’ta sade bir törenle evlendi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi .Feyza Aktan’ın evlenmeden önce gerçek adının Fatıma olduğu iddia edildi.