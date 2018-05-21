Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte Özcan Deniz’in eşi hakkında merak edilenler

Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte Özcan Deniz’in eşi hakkında merak edilenler

Özcan Deniz ile geçtiğimiz günlerde evlenen ve oğulları Kuzey'i dünyaya getiren Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? İşte, oğulları Kuzey'i dünyaya getiren Feyza Aktan hakkında merak edilenler ve az bilinenler...

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Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşında ve nerede doğdu? soruları magazinin gündem konuları arasında. Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz ile olan evliliğinden olan oğlu Kuzey’i dünyaya getiren Feyza Aktan’ın kısa hayat hikayesi haberimizde…

FEYZA AKTAN KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Feyza Aktan, 1993 İstanbul doğumludur. Aslen Antalyalı olan Aktan, ünlü sanatçı Özcan Deniz ile birliktelik yaşamaktadır. Daha önce Özcan Deniz'in ailesiyle de tanıştırdığı Feyza Aktan ile 10 Kasım'da evleneceği söylenmişti. Ancak gribal enfeksiyonun ileri safhaya taşınması nedeniyle bu düğün geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti.

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, İstanbul doğumlu ve 25 yaşındadır. 1 yıldır ünlü sanatçı Özcan Deniz’le beraber olan Aktan, instagramı aktif kullananlardan. Evlilikleri oldukça ertelenen çift 8 Mart günü sade bir törenle dünya evine girdi. Bebek bekleyen çiftin oğulları kuzey dünyaya geldi. Oğlunun ilk fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Deniz, “Geldi mucizem..Tarifi zor duygular içindeyim” notunu düştü.

Birlikteliklerinde iki yıla yaklaşan çift, evlilik için gerekli evrakları tamamladıktan sonra Mart’ın ilk haftası nikah masasına oturacak. Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki villasında gerçekleşecek. Yedi aylık hamile Feyza Aktan’ın gelinlik giymek istemediği öğrenildi.