Feyza Aktan kimdir? Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan kaç yaşında?

Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özcan Deniz ile 2018 yılında evlenen Feyza Aktan bu kez boşanma haberleri ile magazin gündemine geldi. Peki, Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan kaç yaşında?

Feyza Aktan ile Özcan Deniz’in boşanacağı iddia edildi ancak Feyza Aktan, sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanladı. 2016’dan beri aşk yaşayan çift evlilikleri ve aralarındaki 20 yaş farkı gibi nedenlerle sık sık magazin basının ilgisini çekiyor.

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart’ta sade bir törenle evlendi. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi .Feyza Aktan’ın evlenmeden önce gerçek adının Fatıma olduğu iddia edildi.