Feyza Aktan paylaştı, hamile iddiaları ortaya atıldı!
Deniz’le bir araya geldikten sonra onunla yeniden evlenmek istediği yönünde baskı yaptığı şeklindeki haberlerle gündemde olan Feyza Aktan, Instagram hesabı üzerinden leopar desenli mini elbisesiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. İşte ne olduysa da ondan sonra oldu.
Özcan Deniz’le 1,5 yıl evli kaldıktan sonra Haziran 2019’da ayrılan Aktan’ın bu pozunda karnındaki şişlik dikkat çekti. Hamile olduğunu iddia edenler de genç kadına mesaj yağdı.
Aktan, hamile olduğu yönünde kendisine yöneltilen yorumlara cevap vermemeyi tercih ederken bu yorumları da silmemesi kafaların karışmasına neden oldu.