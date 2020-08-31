Feyza Aktan paylaştı, hamile iddiaları ortaya atıldı!

Oyuncu ve yönetmen Özcan Deniz'in boşandıktan kısa bir süre sonra yeniden bir araya geldiği eski eşi Feyza Aktan, sosyal medya paylaşımıyla 'hamile' olduğu yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Deniz’le bir araya geldikten sonra onunla yeniden evlenmek istediği yönünde baskı yaptığı şeklindeki haberlerle gündemde olan Feyza Aktan, Instagram hesabı üzerinden leopar desenli mini elbisesiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. İşte ne olduysa da ondan sonra oldu.

Özcan Deniz’le 1,5 yıl evli kaldıktan sonra Haziran 2019’da ayrılan Aktan’ın bu pozunda karnındaki şişlik dikkat çekti. Hamile olduğunu iddia edenler de genç kadına mesaj yağdı.

Aktan, hamile olduğu yönünde kendisine yöneltilen yorumlara cevap vermemeyi tercih ederken bu yorumları da silmemesi kafaların karışmasına neden oldu.