Fikret Kuşkan kimdir? Fikret Kuşkan nereli ve kaç yaşında?

Fikret Kuşkan, 1965 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Zülfü Livaneli'nin Sis filmi ile Yaşayan Fikret Kuşkan hakkında merak edilenler haberimizde... Fikret Kuşkan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde, Agah Karaçay karakterini canlandıran Fikret Kuşkan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Fikret Kuşkan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FİKRET KUŞKAN KİMDİR?

Fikret Kuşkan, 22 Nisan 1965 yılında dünyaya gelmiştir. Lise yıllarında Edebiyat öğretmeninin desteğiyle tiyatroya başlayan Fikrat Kuşkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Fikret Kuşkan bir süre fotoğrafçılık yaptıktan sonra tamamen oyunculuğa yönlerek ilk filmi Zülfü Livaneli’nin “Sis” filminde oynamıştır.

Bahar Kerimoğlu ile olan evliliğinden Gün Kuzgun isminde bir oğlu olan Fikret Kuşkan, ikinci evliliğini 2014 yılında Arsevi Özkara ile yapmıştır.

Şaşıfelek Çıkmazı, Emanet, Esir Şehrin İnsanları, Artık Çok Geç ve Issızlığın Ortası gibi dizilerde rol alan Fikret Kuşkan şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Agah karakterine hayat vermektedir. Fikret Kuşkan, 1.70 metre boyunda, 74 kilo ve Boğa burcudur.

Ödülleri:

1991 – 28. Antalya Altın Portakal Film Festivali,”En İyi Erkek Oyuncu” – Gizli Yüz

2002 – 14. Ankara Uluslararası Film Festivali, “En İyi Erkek Oyuncu” – 9

2006 – 25. Uluslararası İstanbul Film Festivali, “En İyi Erkek Oyuncu” – Babam ve Oğlum

Fikret Kuşkan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zalim İstanbul (Agah Karaçay) (TV Dizisi)

2019 – Mucize 2 (Sinema Filmi)

2018 – Şampiyon (Özdemir) (Sinema Filmi)

2018 – Kızlarım İçin (Yaşar) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (Kudret) (TV Dizisi)

2017 – Direniş Karatay (Ahi Evran) (Sinema Filmi)

2016 – Çifte Saadet (Metin Saadet) (TV Dizisi)

2014 – Hayat Ağacı (Murat Karahanlı) (TV Dizisi)

2014 – Yasak (Nazım Bey) (TV Dizisi)

2014 – Tanıklar (Adnan Kahveci) (TV Dizisi)

2013 – Erkekler (Adem) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Hayat Devam Ediyor (İsmail) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Orhan) (TV Dizisi)

2007 – 2009 – Parmaklıklar Ardında (Ahmet) (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (Orhan Ertuğrul) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Takip (İbrahim) (TV Dizisi)

2006 – Hacı (Faruk Gesili) (TV Dizisi)

2005 – Yolculuk (Efran) (TV Filmi)

2005 – Sen Ne Dilersen (Sinema Filmi)

2005 – Güz Yangını (Oflaz) (TV Dizisi)

2005 – Babam Ve Oğlum (Sadık) (Sinema Filmi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (Yönetmen Kahraman) (TV Dizisi)

2004 – Adı Aşk Olsun (Çınar) (TV Dizisi)

2003 – Şapkadan Babam Çıktı (Celal) (TV Dizisi)

2003 – Mustafa Hakkında Herşey (Mustafa) (Sinema Filmi)

2003 – Kasabanın İncisi (Belediye Başkanı Sedat) (TV Dizisi)

2003 – Gelin (Mustafa) (TV Dizisi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (İhsan) (TV Dizisi)

2003 – Anlat İstanbul (Rafet) (Sinema Filmi)

2002 – Hititler (Sinema Filmi)

2002 – Emanet (Abdurahmanın Oğlu) (TV Dizisi)

2002 – Abdülhamit Düşerken (Enver Paşa) (Sinema)

2002 – 9 (Tunç) (Sinema Filmi)

2001 – Şellale (Cemal) (Sinema)

2000 – Muhallebicinin Oğlu (Suat) (Sinema Filmi))

2000 – Dansöz (İsa) (Sinema Filmi)

2000 – Artık Çok Geç (Haydar) (TV Filmi)

1999 – Issızlığın Ortasında (Kendisi) (Sinema Filmi)

1997 – Avcı (Avcı) (Sinema Filmi)

1996 – Şaşıfelek Çıkmazı (Cesur) (TV Dizisi)

1996 – Kurtuluş (Kemrelik Yüzbaşı) (TV Dizisi)

1996 – Kara Melek (Selçuk) (TV Dizisi)

1996 – Deniz Bekliyordu (TV Filmi)

1995 – Sahte Dünyalar (TV Dizisi)

1995 – Özlem…Düne, Bugüne, Yarına (Sinema Filmi)

1995 – Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Yazar) (Sinema Filmi)

1993 – Yaz Yağmuru (Sinema Filmi)

1993 – Çakalların İzinde (TV Dizisi)

1993 – C-Blok (Sinema Filmi)

1992 – Dönersen Islık Çal (Travesti)(Sinema Filmi)

1991 – Issızlığın Ortası (Ayhan)(TV Dizisi)

1990 – İki Başlı Dev (Hakan Özkan)(Sinema)

1990 – Gizli Yüz (Fotoğrafçı)(Sinema Filmi)

1989 – Gençler (Sinan)(TV Dizisi)

1988 – Sis (Murat)(Sinema Filmi)