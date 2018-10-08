Fikret öğrendiği sırrı içinde tutamıyor! İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı geldi! Faruk, Garip’in oğlu mu?

İstanbullu Gelin dizisi bomba gibi bir bölümden sonra yeni fragman yayınladı. İstanbullu Gelin 57. yeni bölümde; Esma, Ülfet’e "ailemizi dağıtmana izin vermeyeceğim" dese de Fikret’in kafasını karıştırmayı başarmıştır. Süreyya iş bulmuştur. Faruk bu durumu anlayışla karşılar, kabul etmesini söyler. İşte İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı...

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İstanbullu Gelin’de yeni bir devir başladı. Geçmişin sırları bir bir ortaya çıkıyor. Tüm Boranlar için artık tüm girilen yollar geri dönülmez oluyor. Yeni karakterler ve yeni ilişkiler gelecek bölümlerde izleyicilere yeni sürprizler yapacağa benziyor. İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanında; Ülfet'in Esma'nın sırrını açık eder. O sırada Fikret de buna kulak misafiri olur. Faruk'un Garip'in oğlu olduğunu düşünen Fikret durumu İpek'le paylaşır. İşte İstanbullu Gelin 57. yeni bölüm fragmanı…

İSTANBULLU GELİN 57. FRAGMANI YAYINLANDI

İSTANBULLU GELİN 56. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk gözaltına alınır. Süreyya, Faruk ile yaşadığı gerginlik yüzünden çok üzgündür. Süreyya'nın ortadan kaybolması sonucu Faruk, Adem'i döver. Süreyya ile Faruk bu yüzden gerilir. Adem Faruk'tan dayak yüzünden şikayetçi olmuştu. Süreyya darmadumandır. Faruk'la yaşadıklarını atlatmaya çalışır.

ÜLFET'İN HEDEFİNDE SÜREYYA VAR

Ülfet'in gözü Süreyya'dadır. Kapıda sohbet ederler. Ülfet, Süreyya'ya ilgi gösterir ve müzik üzerine konuşurlar. Ülfet neye oynayacağını bilir ve Süreyya'nın müzik yapamama konusuna çomak sokar. Süreyya'nın yüzü düşer. Zaten Faruk yüzünden toparlanamaz. Ülfet bir arkadaşının numarasını Süreyya'ya verir. O sırada Esma imalı bakışlarla kapıdan içeri girer. Esma, Ülfet ile ilgili Süreyya'yı uyarır. Hatta uyarmaktan biraz daha ileri gider.

GARİP, ESMA'YA OLANLARI ANLATIR

Garip emniyette Faruk'u görmeye gider. Faruk çılgın gibidir. Bir de Fikret'in Adem'i ölümle tehdit ettiğini öğrenir. Faruk'un tek çıkış yolu Adem'in davayı geri çekmesine bağlıdır. Garip Esma'yı arayıp durumdan haberdar eder. Süreyya da bu görüşmeye tanık olur.

FARUK'UN ÖFKE PATLAMALARI

Dilara, Adem'in yaptığını öğrenir. Karşısına çıkmaya karar verir. Süreyya da o sırada emniyete koşar. Faruk'la konuşmayı başarır ama Faruk'un öfke patlamaları devam eder. ‘Sen üç kuruş kazancaksın diye ben işimden oldum' der. Faruk o kadar ağır konuşur ki Süreyya tutulur kalır.

FİKRET AKILLANMIYOR

Fikret iş görüşmesinde üsten bakan tavırları ile işi bozar. Akif, işi ayarlamak için kılı kırk yarmıştır ama Fikret işi beğenmez. Ayrıca Akif, Fikret'in Halim'le konuşmasına tanık olur. Akif uyarsa da Fikret hala akıllanmamıştır.

DİLARA ADEM'İN KARŞINA ÇIKIYOR

Dilara eve gider ve Adem'i paylamaya başlar. Adem suçsuz olduğunu ve dayak yediğini söyler. Dilara'ya ‘sen bendeki fırtınaları biliyor musun, merak ettin mi hiç' der. Dilara seni dinlersem Faruk'tan şikayetçi olmaktan vazgeçer misin der. Adem amacına ulaşmıştır ama yine de oyun oynamaya devam eder. Dilara eğer şikayeti geri çekmezse onu bir daha göremeyeceğini ve İstanbul'u terk edeceğini söyler. Adem, Dilara'nın teklifini kabul eder. Adem, Faruk ve Osman emniyete doğru yola çıkarlar. Kapıda Süreyya ile karşılaşırlar. Dilara, Adem'in şikayetini geri alacağını söyler ve özür diler. Adem şikayetini geri çeker. Olay mahkemeye intikal edilmez ve Faruk serbest kalır.

FARUK'LA ADEM OLAYDAN SONRA İLK KEZ YÜZ YÜZE GELDİ

Dilara, Adem'le konuşmak için giderken Faruk'la karşılaşırlar. Adem, Faruk'u tahrik edici sözlerine devam eder. Galip ve Osman Faruk'u sakinleştirir. Dilara da Adem'le gider. Faruk çıkışta Süreyya'nın gönlünü almaya çalışır. Ama Süreyya eve gitmez. Faruk işe dönmek zorundadır.

ADEM YIKILIYOR

Adem, Faruk ve Fikret'le yaşadıklarını anlatmaya başlar. Beni aralarına almadılar, kardeşim Faruk'u tercih etti der. Adem Boranları yerden yere vurur. Dilara bu oyunlardan bıktığını söyler. Fikret'in onları alt etmek değil kendini beğendirmek derdinde olduğunu söyler. “İsteseydin kocaman bir ailen olurdu” der. Dilara hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyeceğini söyler. Dilara bebeğini aldırdığını söyler. Adem yıkılmıştır. Adem ağlayarak Dilara'ya ‘benim son ışığımı söndüren sensin” der.

FARUK İŞİNE DEVAM EDİYOR

Faruk işini kaybetmek üzeredir, Okan elinden geleni yaptığını söyler ama Faruk bir şans daha ister. Bu sefer başaracağını söyler. Okan ona hayır diyemez.

SÜREYYA TOPARLANAMIYOR

Süreyya iki arada bir derededir. Yaşadıkları ona ağır gelir. Kendi hayatından vazgeçtiği için mutsuzdur.

GÜNEŞ İÇİNİ ADEM'E DÖKÜYOR

Adem ile Güneş restoranda karşı karşıya gelirler. Karşılıklı atışmadan sonar dertleşmeye başlarlar. Birbirilerine o kadar çok benziyorlardır ki Adem, Güneş'I hayret dolu gözlerle dinler. Güneş, varoştan geldiğini annesi yüzünden yaşadıklarını Adem'e bir çırpıda anlatır. Adem ağlayarak karım benden habersiz çocuğumu aldırmış der. Adem ile Güneş super bir ikili olur.

ESMA İLE ÜLFET YÜZLEŞİYOR

Esma, Ülfet'in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyamaz. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret'in kırılma noktası olacaktır. Ülfet, Esma'ya Faruk'un babasını başkası oluduğunu söyler.