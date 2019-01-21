Fikret’e kötü sürpriz! İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman?

İstanbullu Gelin yeni bölümü heyecanla beklenirken 2 fragman yayınlandı. İstanbullu Gelin yeni fragmanda; annesinin hastalığı için üzülen Faruk teselliyi Süreyya'da buluyor. Bölüme damgasını vuran olay ise Fikret'in İpek'i Okan Korkmaz ile başbaşa görmes oldu. İstanbullu Gelin ne zaman sorusu fragmanların ardından daha da merak edilmeye başlandı. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm ne zaman? İşte İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm fragmanları...

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI



İSTANBULLU GELİN 69. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbullu Gelin 69. yeni bölüm bu cuma yayınlanmayacak.Yeni fragmanda dizinin yakında ekranda olacağı söyleniyor. Tüm diziler 21. Ocak Pazartesi ile beraber yayınlanmaya başlayacak. Bu nedenle İstanbullu Gelin'in de 25 Ocak Cuma günü ekrana gelmesi bekleniyor.

İSTANBULLU GELİN YENİ BÖLÜMDE CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Esma düğün sonrası oğullarını karşısına lıp bir teşekkür konuşması yapıyor. Üstelik hastalığından da söz ediyor. Fikret, Faruk ve Osman şok içindeyken Esma doktorla yaşadığı süreci anlatıyor. Şimdi Esma'nın çocuklarının ona olan tavırlarının nasıl değişeceği, onların bu hastalıkla nasıl baş edeceği izlenecek. Ayrıca Dilara ile Adem düğünde başbaşa konuşma fırsatı buluyor. Adem, Dilara'ya biri ile birlikte olduğunu söylüyor. Dilara'nın bu ilişkiyi kabullenip kabullenemeyeceği merak ediliyor.

İSTANBULLU GELİN 68. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Esma ile Garip’in evliliği Boran erkeklerini evden ayrılmaya yöneltiyor. Süreyya Faruk’u konakta kalmak için ikna etmeye çalışıyor. Esma’nın ne kadar üzüldüğünün de farkında. Süreyya, Esma Sultan ile konuşarak en mağdur kişinin Garip olduğunu ve çocukları ikna edecek kişinin de Garip olduğunu söylüyor. Diğer yandan da konağın kadınları gelin hamamı yapmak istiyor.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLE

DİLARA’DAN GÜNEŞ’İ YIKAN SÖZLER

Güneş ile Dilara yan yana geliyor. Önce havadan sudan konuşuyorlar. Bu tuhaf karşılaşmadan ikisi de rahatsız. Dilara cinsiyet sorusuna ‘babası yok diye kendini göstermedi’ diye cevap veriyor. Ayrıca Adem’in ondan daha heyecanlı olduğunu söylüyor. Ayrıca Dilara zor bir dönemden geçtiklerini söylüyor ve bebeğin ilişkiye iyi geleceğini düşündüğünü anlatıyor.

FİKRET ADEM’İ NİKAHA DAVET EDİYOR

Fikret, Adem’in yanına gidiyor. Fikret kendinden kurtulma şansının olduğunu ama kendisinin böylesini tercih ettiğini söylüyor. Havadan sudan söz ediyorlar. Fikret, Adem’e Garip ile Esma’nın evlilik davetini veriyor. Adem alaylı şekilde davet aldığı için seviniyor, ama reddediyor.

SÜREYYA HİÇ İSTEMEDİĞİ BİR SIRRA ORTAK OLUYOR

Senem, Güneş’in Adem ile yakınlaştığını anlatıyor. Ayrıca Güneş’le konuştuğunu söylüyor. Süreyya Dilara’ya gerçekleri anlatmak istiyor. Senem, Güneş’in kimliğini saklayıp Dilara’yı Adem’den uzaklaştırmayı öneriyor. Çünkü Adem’den artık ona yar olmayacağını anlatıyor.

GELİN HAMAMI SÜRPRİZİ

Gelin hamamı zamanı geliyor. Esma, Senem’e zenne konusunda şaka yamayı ihmal etmiyor. Eğlence tavan yapıyor. Senem’e göre her trajedinin arkasında bir komedi var. Ve hamamın olmazsa olması keseci de gelince Senem zor anlar yaşıyor.

ESMA’DAN YENİ KARAR

Herkes değişen hayatlarına kendince tutunabilmek için çözüm yolları aramaktayken Esma dengeleri değiştirecek bir karar alır.