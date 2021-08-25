Filiz Akın hastaneye yatırıldığı görüntüleri paylaştı: Corona kadar ölümcül

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan ve hastaneye yatırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Akın, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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Geçen perşembe günü hastaneye kaldırılan ve 3 gün yoğun bakımda kalan oyuncu Filiz Akın’ın sağlık durumunun iyiye gittiği, normal odaya alındığı öğrenilmişti.

“TANSİYON TEHLİKELİ DERECEDE DÜŞÜK…”

Son olarak, Instagram hesabından hastaneye yatırıldığı anları paylaşan Akın, takipçilerine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Oyuncu, sepsis hastalığı ile mücadele ettiğini dile getirdi.

Akın, gönderisinde, “Bu kadar üst üste gelen yangın ve sel felaketlerindeki acılara yürek dayanmıyor ve hastalanma derecesinde etkileniyor insan’ demiştim. Burada ikinci kere Bodrum’daki özel bir hastaneye getirilmişim. Tansiyon tehlikeli derecede düşük, ateş 42… (Sepsis’e karşı mücadelede ölümden kıl payı kurtaranlara, corona virüsü kadar ölümcül olan, baştan ayağa kadar iltihapla kişiyi ele geçirerek, yok eden bakteriden daha hızlı bir şekilde tedavi yüklemesi yapan doktoruma, yoğun bakım meleklerine, kritik durumda tedavim için dikkatle, yanımdan neredeyse ayrılmayan acil servis hemşirelerine, merak eden, iyileşme dilekleri ve dualarını yollayan sizlere çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

“MİDEME TÜP TAKILDI”

Midesine tüp takıldığını da ifade eden Filiz Akın, serumla tedavisine bir süre evde devam edileceğini de açıkladı.

SEPSİS HASTALIĞI NEDİR?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir.

Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar.

Devam eden sepsis daha ağırlaşarak, septik şoka ilerlerse, bireyin tansiyonu, yani kan basıncı önemli ölçüde düşer. Bu da bireyin ölümüne yol açabilir.

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