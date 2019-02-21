Filiz Akın: Son iki üç hafta acillerde geçti

Geride bıraktığımız ayın ilk günlerinde tansiyon sorunu nedeniyle evinde dengesini kaybederek düşen Filiz Akın başından yaralanmış ve usta oyuncunun başına 11 metal zımba atılmıştı. Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla boğuşan Türk sinemasının usta ismi sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını yine üzdü. Son iki üç haftayı hastanelerde ve acillerde geçirdiğini belirten Akın sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Biraz önce, sisten de önce güneş vardı ve bu kadar serin değildi. Yaşadığım her yeni bir güne şükretmek. O kadar uzun zaman, hele son iki üç haftada hastanelerde ve acillerde geçti ki zaman…

Bana bu süreçte iyileştirmek için acillerde gece yarıları hiç bıkmadan çalışan özenli ve çok kıymetli doktorlara ve hastane ekibine gece yarısı, en son yaptıkları müdahale için çok teşekkürler. Şu hale bakar mısınız? Şu anda İstanbul'u göz gözü görmeyecek kadar yoğun sis bastı… Hayat gibi, yaşam da her zaman bir varmış, bir yokmuş olabiliyor insan. İyilik dileklerinizin ve dualarınızın gücüne çok inanırım, iyi ki varsınız, çok teşekkürler eder, iyi bir akşam olmasını dilerim”