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Filiz Akın ve Türkan Şoray’dan Fatma Girik’e ziyaret
Filiz Akın ve Türkan Şoray’dan Fatma Girik’e ziyaret
Türkan Şoray ile Filiz Akın, hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat olan yakın arkadaşları Fatma Girik'i evinde ziyaret etti
Magazin 12 Mart 2019 - 12:56

Geçen ay hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat olan usta sanatçı Fatma Girik evine taburcu edilmişti. Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak bilinen ekipten Filiz Akın ve Türkan Şoray arkadaşları Fatma Girik'i ziyaret etti ve bu özel anı sosyal medya sayfalarından takipçileriyle paylaştı.
.HİDROSEFALİ NEDİR?

Hidrosefali sıklıkla uzmanlar tarafından sinsi hastalık olarak kabul edilir. Hastanın yaşlanmasıyla birlikte beyin omurilik sıvısının basıncının artmasıyla birlikte hastada hafıza kaybı, yürüme zorluğu ve idrar kaçırma gibi durumlar gözlenebilir.

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