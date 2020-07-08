Filiz Akın YouTube kanalı açtı

Türk Sineması’nın zarafet kraliçesi Filiz Akın, Youtube hesabı açtı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sık sık iletişimde olan Akın, ‘Filiz Akın Köksal’ ismiyle kendi kanalını hayata geçirdi. Usta sanatçı, Youtube hesabı açmasıyla ilgili “Nazofarenks -Burun ve ağız arkası kanserinin ikinci evresinden, ölümden döndüm. Bir sürü ameliyat ve sağlık sorunu yaşadıktan sonra artık her gün yeni doğan güneşe bakıp şükrediyorum daha güzel” diyerek moralinin çok iyi olduğunu belirtti.