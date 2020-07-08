Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Filiz Akın YouTube kanalı açtı
Filiz Akın YouTube kanalı açtı
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan usta oyuncu Filiz Akın, 'Filiz Akın Köksal' adını verdiği bir YouTube hesabı açtı. Yeşilçam'ın güzel kadını Akın, yakalandığı burun ve ağız arkası kanseri hakkında bilgi verdi.
Magazin 8 Temmuz 2020 - 12:58

Türk Sineması’nın zarafet kraliçesi Filiz Akın, Youtube hesabı açtı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sık sık iletişimde olan Akın, ‘Filiz Akın Köksal’ ismiyle kendi kanalını hayata geçirdi. Usta sanatçı, Youtube hesabı açmasıyla ilgili “Nazofarenks -Burun ve ağız arkası kanserinin ikinci evresinden, ölümden döndüm. Bir sürü ameliyat ve sağlık sorunu yaşadıktan sonra artık her gün yeni doğan güneşe bakıp şükrediyorum daha güzel” diyerek moralinin çok iyi olduğunu belirtti.