Filiz Akın’dan üzen haber
Geçen ay kulağının üst kısmında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olan usta oyuncu Filiz Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Yeşilçam’ın ‘dört yapraklı yoncası’ndan biri olan Filiz Akın, geçen ay operasyon geçirmişti.
Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Akın, yeniden ameliyat olabileceğini açıkladı.
“KEYİFSİZİM”
Filiz Akın, “Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar edilecek onun için keyifsizim biraz” dedi.
3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI
Filiz Akın, 5 ay önce de akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı.