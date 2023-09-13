Filiz Akın’ın MR sonucu çıktı

Sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olan Filiz Akın, geçen günlerde "Bir türlü iyileşemedim" demişti. MR çektiren Akın, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Üç ay önce sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat olan Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Akın, gülümseyerek el salladığı bir videosunu “MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum” notuyla paylaştı.



3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Filiz Akın, daha önce de akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı. Sonra da ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle boğazından parça alınmıştı. Oyuncunun tahlil sonuçları temiz çıkmıştı.