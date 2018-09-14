Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı geldi! Filiz çıldırıyor… Bizim Hikaye 38. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de beklenen fragman geldi. Bizim Hikaye yeni bölümü heyecan dolu olacak. Yeni bölüm fragmanında Barış'ın bir çocuğu olduğu ortaya çıkıyor. Filiz olaylar karşısında çok sinirleniyor. İşte Bizim hikaye yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları...

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Bizim Hikaye 38. son bölümü ile ekranlara geldikten sonra yeni fragman heyecanı başladı. FOX TV Bizim Hikaye 39. bölüm fragmanını yayınladı. Yeni bölüm fragmanında Filiz, Barış’ın tepkileri karşınında çılgına dönüyor. İşte Bizim Hikaye 39. bölüm detayları ve 38. son bölüm izleme linki…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hapse girmesiyle kardeşlerinden ayrılan Filiz'in tek avuntusu dışarıda her şeyin yolunda olduğunu bilmektir. Asım yakalanmış, Hikmet eve dönmüş, Rahmet üniversiteyi kazanmıştır. Minibollar bir yaş daha büyümüş, Tülay'ın hamileliği ilerlemiş, Barış ise Filiz'i kurtarmak için canla başla çalışmaya devam etmektedir. Özetle dışarda her şey yolundadır. Filiz'in içerde yoldaşlık ettiği Çiçek'le birlikte tahliye edileceği günü beklemekten başka düşünmesi gereken hiçbir şey yoktur. Derken Filiz'in hayatı anlatılanların koca yalandan ibaret olduğunun anlaşılmasıyla tepetaklak olur. Filiz mucize eseri hapisten kurtulduğunda, kötü günlerin artık geride kaldığına emindir. Bu naif düşünce onun eski hayatına dair son masum anı olarak hatıra defterindeki yerini alır ve Filiz için gerçek hayat mücadelesi asıl şimdi başlar.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM

Minibollar için bu kez tehlike en beklenmedik yerden, bizzat kendilerinden gelir. Ait olmadıkları bir dünyanın büyüsüne kapılan Minibolları zapt etmek Filiz için hiç kolay olmayacaktır. Onları geri kazanmak isteyen Filiz çok daha yırtıcı ve mücadeleci olmak zorundadır. Filiz, Minibolların savrulduğu hayatı toparlamaya çalışırken Rahmet ve Hikmet'in de gizlice batağa saplanmakta olduğundan henüz habersizdir. Şimdi Filiz'in dağılmaya değil, kardeşleri için dimdik ayakta durmaya ihtiyacı vardır. Ve tabi aşkı da, aşık olduğu adamla birlikte türlü acımasız sınavdan geçecek, sonunda kazananın kim olacağı ise aşklarının ne kadar büyük olduğuna göre belli olacaktır.

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI