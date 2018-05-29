Bizim Hikaye 36. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Filiz tutuklanıyor!

Bizim Hikaye 36. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı! Bizim Hikaye'nin yeni bölümünde aksiyon dolu anlar dizi severleri ekrana bağlayacak. Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın yer aldığı dizi son zamanlarda reytingler düşüş yaşıyor. Bu nedenler son bölümlerde aksiyonun artırıldığı iddia ediliyor. İşte Bizim Hikaye'nin 36. yeni bölüm 2. tanıtımı...

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Bizim Hikaye’den yeni fragman geldi! Cemil, Filiz’den Ömer ile buluşmasını ister. Filiz’e dinleme cihazı takarlar ve Ömer’i konuşturup delil üreterek yakalamayı planlarlar. Barış ise Filiz’i takip eder. Polis, Elibollar ailesinin evini arar ve evden yüklü miktarda uyuşturucu çıkar ve Filiz tutuklanır. Peki uyuşturucuyu eve kim koydu? Filiz’e ne olacak? İşte Bizim Aile yeni bölüm fragmanı…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN İZLE





SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?



Annelerini kaybeden Elibollar'ın evinde kara bulutlar gezmektedir. Çocuklar annelerinin yasını tutarken Filiz de güçlü kalıp aileyi ayakta tutmak zorundadır. Karısının ölümünü kabullenemeyen Fikri ise yine ailesinden uzaklaşmıştır.

Şükran'ın eşyalarının arasından çıkan bir anahtarı bulan Fikri, elmasların peşine düşer. Ömer de Fikri'yi takip edip elmasları bulmaya kararlıdır. Elmaslar ailenin başına yine bela olacak gibidir.

Tufan, Zeynep'in velayetini almaya çalışan Ömer'in aslında nasıl bir adam olduğunu öğrenmenin peşindedir. Barış'ın yardımıyla Ömer'in çevirdiği bazı karanlık işleri ortaya çıkarmaya başlar.

Ömer için çember daralmaktadır ve bu durum herkesi etkileyecektir. Minibolların Ayşe'nin yardımıyla düzenledikleri bir sürpriz, herkes için moral kaynağı olacaktır. Bu sürpriz ayrıca Şükran'ın ölümünden kendini sorumlu hisseden Şeyma için bir fırsattır. Şeyma, Aysel'in yardımıyla Fikri'nin gözüne girme niyetindedir.

Barış bir yandan Ömer'le uğraşırken bir yandan da Filiz'e destek olmak için elinden geleni yapar. Tüm zorluklara rağmen dik durmaya çalışan Filiz ise bir sorunu atlatamadan başka bir sorunla karşı karşıya kalmak üzeredir…