Filiz’e şoke eden hapis cezası! Bizim Hikaye 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bizim Hikaye'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın yer aldığı dizi son zamanlarda reytinglerde düşüş yaşıyor. Bu nedenler son bölümlerde aksiyonun artırıldığı iddia ediliyor. İşte aksiyon ve heyecan dolu yeni bölümden ipuçları içeren Bizim Hikaye 37. yeni bölüm fragmanı...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bizim Hikaye’nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Filiz, yeni bölümde uyuşturucu madde bulundurmaktan 17 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Ve çocukları Barış’a emanet ediyor. Filiz’in avukatı ise dizi severlerin akıllarında yeni soru işaretlerine neden olacak! İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı…

BİZİM HİKAYE YENİ FRAGMAN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer'in gerçek yüzünü gören Filiz, bu konuda Barış'tan özür diler. Bu durum ikisi arasındaki yakınlığı artırsa da çözmeleri gereken sorunlar bitmemiştir. Ameliyattan sağ salim çıkan Cemil ise Ömer'i yakalayabilmek için Filiz'e bir teklifte bulunur. Boşanma kağıtlarını imzalaması karşılığında bu teklifi kabul eden Filiz kendini tehlikeye atarken, her şeyden habersiz olan Barış işleri karıştırır.

Fikri ise Filiz'le yaşadığı son yüzleşmeden sonra kendini çocuklarına adamaya ve iyi bir baba olmaya karar vermiştir. Elibollar tarafından ciddiye alınmayan Fikri kendini ispatlamak için uğraşırken annesiyle de Şeyma konusunda çatışır. Ancak Fikri'nin hayatına bir anda giren özel bir kadın her şeyi değiştirecektir.

Öte yandan Fiko ve Kiraz Darüşşafaka, Rahmet ise Ankara'daki bir üniversitenin sınavlarına hazırlanırken tüm okuyan Elibollar için yuvadan uçma vakti yaklaşmış görünmektedir…

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM