Final öncesi Acun’dan Dünya Kupası dopingi

Survivor 2018'de final heyecanı devam ediyor. Yarışmacılar finale kalmak için lkıyasıya mücadele ederken bir yandan da ödül oyunu oynanıyor. Survivor 2018'de bu akşam son kez oynanacak ödül oyununda Acun Ilıcalı kazananlar Dünya Kupası'nda bir maçı izleme şansı bulacak.

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Survivor 2018’de ikinci yarı final oyunu sonrasında Acun Ilıcalı, yarışmacılara sürpriz bir açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, Dominik’teki son ödül oyunu açıklayarak, “Bu dönüş rotası için bir ödül oyunu olacak” dedi. Survivor’da Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümde, son ödül oyununu kazananlar Kıbrıs finali öncesinde, Dünya Kupası’na gidecek. Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’na gidecek olan yarışmacılar kupadaki bir maçı izleme şansı bulacaklar.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI

SURVIVOR’DA KIBRIS FİNAL ELEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Survivor’da Hakan’ın elenmesinin ardından kalan 6 yarışmacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki finallere katılma hakkı elde etti. Çarşamba akşamı Survivor’ın çeyrek finali KKTC’den canlı olarak yayınlanacak ve 4 yarışmacı sms oylamasına çıkacak. Burada en çok oyu alan iki yarışmacı Perşembe akşamı yarı finalde olacak. İki yarışmacı ise çeyrek finalde elenecek.

Dominik’teki son yarı final oyunlarını kazanan iki yarışmacı ise, çeyrek finalde oylamaya çıkmadan doğrudan yarı finale katılacak. Perşembe akşamı ekrana gelecek olan yarı finaldeki 4 yarışmacı arasında en fazla oyu alan iki isim, Cuma akşamı yapılacak olan büyük finale kalacak. Survivor 2018’in şampiyonunu ise canlı yayın sırasındaki sms oylaması belirleyecek.