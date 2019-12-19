MasterChef eleme adayları kimler? İlk finalistler belli oldu! İşte potadaki 3 isim…

MasterChef Türkiye'de finale bir adım daha yaklaşıldı. Dün akşam yayınlanan son bölümde MasterChef'e elenen adaylardan bazıları da katıldı. Ödül oyununa Yasin damga vurdu. Yarışmacılar eleme adayı olmamak için Fener balığı ile şeflere yaratıcı bir lezzet sunmaya çalıştı. MasterChef'te üçüncü eleme adayı belli oldu. Birinci eleme adayı Alican, ikinci eleme adayı Batuhan olmuştu. Peki MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'nin ilk finalistleri kimler?

MasterChef Türkiye’de dün akşam eski yarışmacılardan Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ekibe katıldı. Ödüşl oyununa katılan eski yarışmacılar yeni yarışmacılar ile eşleşti. Ödül oyunun ardından ise MasterChef’te eleme adayları ve finalistler belirlendi.İşte MasterChef Türkiye eleme adayları…

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ? FİNALİSTELER KİMLER?

MasterChef yarışmacıları eleme oyununda fener balığı yapmak için mücadele verdi. En iyi balığı yaparak birinci olan isim Cemre oldu. Haftanın üçüncü eleme adayı Ekin oldu.

Geçtiğimiz bölümlerde ilk iki eleme adayı belirlenmişti. Batuhan ve Alican eleme potasına giren ilk iki isim olmuştu.

İlk Finalistler ise Cemre ve Güzide oldu.

YASİN ET ÇALARKEN YAKALANDI

MasterChef Türkiye 18 Aralık 2019 tarihli bölümünde, cebine et koyarak evine götürmeye çalışan Yasin, Mehmet Şef’e yakalandı.

Eğlencenin ve heyecanın tavan yaptığı yarışma MasterChef Türkiye’ye bu akşam eski yarışmacılar konuk oldu. Kendine özgü hareketleri ve tavırları kendini sevdirmeyi başaran Yasin izleyenleri yine güldürmeyi başardı. Programa “Atom Karınca” kılığında gelen MasterChef Yasin, şeflerin tadımı sırasında Mehmet şefe yakalandı. Ön cebindeki birşey sakladığını farkeden Mehmet şef, Yasin’i suçüstü yakalandı. Bu anlar stüdyoyu yine kahkahaya boğdu.



ESKİ YARIŞMACILAR MASTERCHEF’TE

Masterchef’te çarşamba akşamının sürprizi eski yarışmacılar oldu. Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ekibe katıldı. Kıvanç ile Cemre, Mustafa ile Ekin, Batuhan ile Yasin, Alican ile de Yekaterina ortak oldular. Ödül ise 10 bin liraydı. Para ödülünü kazanan Alican ve Yekaterina oldu.