Firardayız konusu ve oyuncu kadrosu… Firardayız’da kimler oynuyor?

Komedi içerikli senaryosuyla dikkat çeken yapımlardan olan Firardayız, konusu ve oyuncuları merak konusu. 2017’de sinema tutkunlarıyla buluşan filmin konusu ve oyuncuları haberimizde..
FİRARDAYIZ KONUSU
Firardayız, hapishaneden kaçan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. Ekrem, Salim ve Nuri’nin hapisten çıkmalarına kısa bir süre kalmıştır. İçerde kendileri için “Baba” figürü olan Piri Babanın zor duruma düştüğünü öğrenirler ve bir an önce hapisten çıkmak için kaçış planı yaparlar. Yaptıkları fantastik planları uygulamaya sokarak hayatlarını daha da karmaşık hale getiren grup, bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler diğer tarafta ise Burcu adındaki kadın bir mafya ile baş etmek zorunda kalacaktır.
FİRARDAYIZ OYUNCULARI
Çetin Altay
Burak Satıbol
Ferit Aktuğ
Burcu Binici
Mehmet Özgür
Lemi Filozof
Melisa Şalgam