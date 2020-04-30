Firardayız konusu ve oyuncu kadrosu… Firardayız’da kimler oynuyor?

Firardayız filmi 2017'de vizyona girdi ve halen televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde büyük ilgi görüyor. Firardayız filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Firardayız filminde kimler oynuyor sorusunun cevabı...

Komedi içerikli senaryosuyla dikkat çeken yapımlardan olan Firardayız, konusu ve oyuncuları merak konusu. 2017’de sinema tutkunlarıyla buluşan filmin konusu ve oyuncuları haberimizde..

FİRARDAYIZ KONUSU

Firardayız, hapishaneden kaçan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor. Ekrem, Salim ve Nuri’nin hapisten çıkmalarına kısa bir süre kalmıştır. İçerde kendileri için “Baba” figürü olan Piri Babanın zor duruma düştüğünü öğrenirler ve bir an önce hapisten çıkmak için kaçış planı yaparlar. Yaptıkları fantastik planları uygulamaya sokarak hayatlarını daha da karmaşık hale getiren grup, bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler diğer tarafta ise Burcu adındaki kadın bir mafya ile baş etmek zorunda kalacaktır.

FİRARDAYIZ OYUNCULARI

Çetin Altay

Burak Satıbol

Ferit Aktuğ

Burcu Binici

Mehmet Özgür

Lemi Filozof

Melisa Şalgam