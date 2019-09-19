Fırat Bölükbaşı kimdir? Şampiyon dizisinin ”Kafkas” lakaplı boksörü hakkında merak edilenler…

Şampiyon dizisinde Tolgahan Sayışman tarafından canlandırılan Fırat Bölükbaşı merak konusu oldu. Fırat Bölükbaşı, çıktığı son maçta yaşadığı talihsizlik ardından hayatı darmaduman olan eski bir boksördür. İşte Fırat Bölükbaşı karakteri ve Tolgahan Sayışman hakkında detaylar...

Şampiyon dizisinin TRT 1’de yayınlanmaya başlaması ile birlikte Kafkas lakaplı boksör Fırat Bölükbaşı karakteri araştırılmaya başlandı. Dizide boksör Fırat’ı ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman oynuyor.

FIRAT BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Bir zamanlar ünlü boksör olan Fırat Bölükbaşı’nın, ringlerin namağlup şampiyonuyla maçta yaşadığı talihsiz olaylar ardından yaşamının en karanlık dönemi de başladı. Fırat Bölükbaşı, ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder.

İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş’le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur.

Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş’e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas’a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas’ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi…