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Fırat Çelik ve yeğeninden bayram dansı
Fırat Çelik ve yeğeninden bayram dansı
Restoran açarak Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, corona virüsü salgını sebebiyle evde vakit geçirdiği anlarda yeğeni ile beraber yaptığı ilginç danslarla kendine hayran bıraktı. Çelik son olarak hesabınan paylaştığı dans üzerinden takipçilerinin bayramını kutladı.
Magazin 24 Mayıs 2020 - 08:06

Ev karantinası günlerinde ünlü isimler genellikle sosyal medya üzerinden sohbet programları yapmayı tercih ederken hayatını Fransa’da sürdüren oyuncu Fırat Çelik çok farklı bir yönünü ortaya koydu.

Yeğeniyle birlikte çektiği dans videolarını sosyal medyadan paylaşan Çelik, sergilediği figürlerle kısa sürede çok beğenildi ve kendisinden söz ettirmeye başladı.

Yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı son dans videosu üzerinden takipçilerinin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

 

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