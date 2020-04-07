Fırat Doğruloğlu kimdir? Fırat Doğruloğlu nereli ve kaç yaşında?

Fırat Doğruloğlu, 1974 doğumludur. 2009 yılında yayınlanan Haneler adlı dizide canlandırdığı Yaban karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Fırat Doğruloğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Fırat Doğruloğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Adnan Adıvar karakterini canlandıran Fırat Doğruloğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Fırat Doğruloğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

FIRAT DOĞRULOĞLU KİMDİR?

Fırat Doğruloğlu, 6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Fırat Doğruloğlu, özellikle 2009 yılında yayınlanan Haneler isimli dizide Yaban karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Fırat Doğruloğlu; Bizim Aile, Yarım Elma dizisinde Kuzey, Alacakaranlık, Tam Pansiyon, Küpeler, Kızma Birader, İlk Göz Ağrısı, Bebeğim, Nazlı Yarim, Canım Ailem, Hastasıyız, Haneler Fırat karakteri, Vay Arkadaş, Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi, Dağ, Galip Derviş, Filinta ve Börü gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Ya Ölüm Ya İstiklal dizisinde Adnan Adıvar karakterine hayat veren Fırat Doğruloğlu, 1.88 metre boyunda, 80 kilo ve Yengeç burcudur.

Fırat Doğruloğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Adnan Adıvar) (TV Dizisi)

2018 – Börü (Behçet) (Sinema Filmi)

2017 – Börü (Behçet) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Galip Derviş (TV Dizisi)

2012 – Dağ ( Yüzbaşı Yaşar ) (Sinema Filmi)

2012 – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (TV Dizisi)

2010 – Vay Arkadaş (Soner) (Sinema Filmi)

2009 – Haneler (Fırat) (TV Dizisi)

2008 – Hastasıyız (Kazım) (TV Filmi)

2008 – Canım Ailem (Bahadır) (TV Dizisi)

2007 – Nazlı Yarim (Mehmet) (TV Dizisi)

2007 – Bez Bebek (Fırat) (TV Dizisi)

2006 – Bebeğim (Sedat) (TV Dizisi)

2006 – Akümülatörlü Radyo (Dr. Riza) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (Orhan) (TV Dizisi)

2005 – İlk Göz Ağrısı (Feridun) (TV Dizisi)

2005 – Kızma Birader (Mahzar: Modern Kardeş) (TV Dizisi)

2005 – Küpeler (Harun)(Kısa Film)

2004 – Şeytan Sofrası (Ömer) (TV Dizisi)

2004 – Tam Pansiyon (Çarli) (TV Dizisi)

2003 – Alacakaranlık (Mithat) (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Kuzey) (TV Dizisi)

1995 – Bizim Aile (TV Dizisi)

1994 – Şehnaz Tango (TV Dizisi)