Fırat Tanış kimdir? Fırat Tanış nereli ve kaç yaşında?

5 Mayıs 1975 doğumlu olan Fırat Tanış, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Müzisyenlik, bestekarlık, şarkı sözü yazarlığı, senaristlik, film yönetmenliği ve resim dallarında da çalışmaları bulunan Tanış'ı daha yakından tanıyalım. Fırat Tanış nereli ve kaç yaşındadır?

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Fırat Tanış’ın müzisyenlik, bestekarlık, şarkı sözü yazarlığı, senaristlik, film yönetmenliği, oyunculuk ve resim dallarında çalışmaları bulunuyor. Star TV ekranlarında yer alan İstanbullu Gelin dizisinde Adem karekterine hayat veren Fırat Tanış hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Fırat Tanış kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

Aslen Gürcistan Ahıska kökenli olan Fırat Tanış, 5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ailenin en küçük çocuğudur. Tam adı Nuri Fırat Tanış'dır. Tiyatro merakı 1991 yılında Fikirtepe Mehmet Beyazıt Lisesinde eğitim görürken başlamıştır. O dönemlerde düzenlenen İstanbul Liselerarası Tiyatro Yarışmasında oyunculuk ödülleri kazanmıştır. Köşe yazarlığı ve müzisyenlik yapan oyuncu ilk bestesini 15 yaşında yaptı. Teoman, Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi pek çok ismin seslendirdiği besteleri vardır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1998'de konservatuardan mezun olunca aynı yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında 2001 yılına kadar oyunculuk görevini sürdürmüştür. Aynı zamanda Nazım Hikmet Tiyatro Akademisi ve Kadıköy BLOK'ta oyunculuk dersleri verdi.

1995 yılında televizyon dünyasına adım atan Tanış, Kanal 6'da yayınlanan sit-kom tarzı komedi dizisi “Radyo Madyo” ile ilk kez kameralar karşısına geçmiştir. Fırat Tanış’ın kariyerinde profesyonel anlamda ilk dizi projesi 2002 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Yeditepe İstanbul’dur.

2009 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan “Geniş Aile” dizisindeki ‘Koyu Bilal' rolüyle ise fenomen olmuştur. 2002 yılında, “Sır Çocukları” adlı sinema filmiyle, beyaz perdeye de ilk adımını atan yetenekli sanatçı; bu sinema filminde sergilediği oyunculuk performansıyla, birçok ödüller kazanmış ve sonraki yıllarda da önemli sinema yapımlarında roller ve ödüller almıştır. Ünlü oyuncu Tanış; 2013 yapımı “Karınca Kapanı” adlı sinema filminin başrol oyunculuğu ile birlikte yönetmenlik, kurgu ve senaryosunu da üstlenmiştir.

Müzisyenlik, bestekarlık, şarkı sözü yazarlığı, senaristlik, film yönetmenliği ve resim dallarında da çalışmaları bulunan Fırat Tanış, ilk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yaptı. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile ikinci kez dünya evine girdi. Fırat Tanış’ın bu evlilikten bir kız çocuğu vardır.

2017 yılının en iddialı dizilerinden biri olan İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Adem karakterine hayat veren oyuncu 1.75 metre boyunda, 60 kilo ve Boğa burcudur.

Fırat Tanış’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2017 – Ayrılık

2017 – Martı

2016 – Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım

2016 – e-mülteci.com

2008 – Testosteron

2006 – Hırçın Kız

Yönettiği filmler:

2013 – Karınca Kapanı (Sinema Filmi)

Senaryoları:

2013 – Karınca Kapanı (Sinema Filmi)

Fırat Tanış’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İstanbullu Gelin (Adem) (TV Dizisi)

2017 – Ver Kaç (Cengiz) (Sinema Filmi)

2017 – Kiki İle Miki – Alaturka (006 Organik) (Sinema Filmi)

2017 – Kaos (Sinema Filmi)

2016 – Çetin Ceviz 2 (Tahsin) (TV Filmi)

2016 – Çetin Ceviz (Tahsin) (TV Filmi)

2016 – Somuncu Baba: Aşkın Sırrı (Sinema Filmi)

2016 – Olaylar Olaylar (Sinema Filmi)

2016 – Hep Yek (Sinema Filmi)

2016 – Mavi Gece (Sinema Filmi)

2015 – Öğrenci İşleri (Sinema Filmi)

2015 – Helak: Kayıp Köy (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2015 – Yapışık Kardeşler (Mafya Babası) (Sinema Filmi)

2015 – Geniş Aile: Yapıştır

2014 – Ulan İstanbul (İsfendiyar Kapusuz ) (TV Dizisi)

2014 – Guruldayan Kalpler (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (Nihat) (Sinema Filmi)

2013 – Karınca Kapanı (Galip) (Sinema Filmi)

2012 – F Tipi Film (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Patrona Halil) (TV Dizisi)

2011 – Devrimden Sonra (Ülkücü Genç) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Zamanlar Anadolu'da (Zanlı Kenan) (Sinema Filmi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Cafer) (Sinema Filmi)

2010 – Vay Arkadaş (Tik) (Sinema Filmi)

2009 – 2011 – Geniş Aile (Koyu Bilal) (TV Dizisi)

2008 – Dilber'in Sekiz Günü (Mehmet) (Sinema Filmi)

2007 – Zeynep'in Sekiz Günü (Sinema Filmi)

2007 – Menekşe ile Halil (Yusuf) (TV Dizisi)

2007 – Beyaz Melek (Musa) (Sinema Filmi)

2006 – Tramvay (Hamit) (Sinema Filmi)

2006 – Felek Ne Demek? (Muharrem) (TV Dizisi)

2005 – Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu (Sadrettin) (TV Filmi)

2005 – Yolda / Rüzgar Geri Getirirse (Sinema Filmi)

2005 – Kin ve Gül (Kenan) (TV Filmi)

2005 – Ihlamurlar Altında (Nevzat) (TV Dizisi)

2005 – Aşka Sürgün (Resul Şahvar) (TV Dizisi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Çiroz) (TV Dizisi)

2002 – Sır Çocukları (Velit) (Sinema Filmi)

2001 – Yeditepe İstanbul (Özberk) (TV Dizisi)

1995 – Radyo Madyo (TV Dizisi)

Ödülleri:

2012 – 1.YEFA Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Bir Zamanlar Anadolu'da)

2009 – 20.Ankara Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)

2008 – 3.Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)

2008 – 29. İsmail Dümbüllü Ödülü – Testosteron

2003 – İskenderiye Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Sır Çocukları )

2002 – 24. SİYAD Türk Sineması Ödülleri – Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü (Sır Çocukları)

2002 – 14. Ankara Film Festivali – Umut Vadeden Yeni Erkek Oyuncu Ödülü (Sır Çocukları)

2002 – 39. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Sır Çocukları)