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Fırat Tanış: Pandeminin ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçlarını konuşmayalım diye…
Fırat Tanış: Pandeminin ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçlarını konuşmayalım diye…
Oyuncu Fırat Tanış, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla salgın tehlikesini adeta ikinci plana iten Türkiye gündemini eleştirdi.
Magazin 28 Nisan 2020 - 13:41

Dünya genelinde çok sayıda insanın ölümüne yol açan corona virüsü salgını tehlikesi sürerken Türkiye gündemi çok farklı konularla haşır neşir oluyor. İnsanları öldüren bir hastalığın ikinci plana itilmesine neden olan gündemi eleştirenlerden biri de oyuncu Fırat Tanış oldu.

Uzun bir süredir kendisine maske için herhangi bir şifrenin gelmediğini söyleyen Tanış aynı zamanda ülke gündemindeki bu ani değişimi de sorguladı ve şu paylaşımlarda bulundu:

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