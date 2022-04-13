Fırat Tanış’ın gizemli arkadaşı

Oyuncu Fırat Tanış, ismini sakladığı sarışın bir kız arkadaşıyla Etiler'de objektiflere yansıdı. Görüntülendiklerini fark edince rahatsız olan ikili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Sozcu.com.tr

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‘Aziz’ dizisinde ‘Mösyö Pierre’ karakterine hayat veren Fırat Tanış, iki ay önce eşi Kübra Tanış ile boşanmıştı. 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran çiftin 8 yaşındaki kızları Zeyno’nun velayeti annesi Kübra Tanış’a verilmişti. Mahkeme, Tanış’ın eşine nafaka ödemesine hükmetmişti.

RAHATSIZ OLDU

Boşanmanın ardından ortalarda görünmeyen Tanış, önceki gün sarışın bir kız arkadaşıyla Etiler’de görüntülendi. Bir mekandan çıkan Tanış ve arkadaşı, yürüdükleri sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince rahatsız oldu.

Muhabirlerin yanındaki hanımefendiyi sorduğu oyuncu, soruları da yanıtsız bıraktı. İkili, daha sonra cadde üzerinde bulunan bir binaya girdi.