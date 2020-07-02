Fırtınanın İçinde filminin konusu ne? Fırtınanın İçinde oyuncuları kimler?

Bir kasabada üst üste meydana gelen doğal afetler sonrasında fırtına takipçileri kasabaya gelir ve macera başlar. 2014 yılında vizyona giren Fırtınanın İçinde bu akşam Türk televizyonlarında ilk kez yayınlanacak. İşte Fırtınanın İçinde filminin konusu ve oyuncuları…

Yönetmen koltuğunda Steven Quale'nin oturduğu Fırtınanın İçinde filmi, macera severlere keyifli bir akşam yaşatmaya aday. Fırtına takipçileri, aniden oluşan hortumların peşinde… İşte Fırtınanın İçinde filmi ile ilgili bazı bilgiler…

FIRTINANIN İÇİNDE KONUSU

Silverton kasabası, günün birinde aniden beliren düzensiz ve ölümcül hortumların etkisi altında kalır. Tüm şehir ani değişimler gösteren, ölümcül siklonların etkisindeyken, profesyonel fırtına takipçileri daha da kötüsünün geldiğini öngörmektedirler. Tüm halk korunaklara sığınmaya çalışırken, bir takım amatör kameramanlar, hortum bilicileri ve macera severler ise hortuma yaklaşılabilecek en yakın yere gidip olayı görüntüleme peşine düşerler.

FIRTINANIN İÇİNDE OYUNCULARI

Richard Armitage – Gary

Sarah Wayne Callies – Allison

Matt Walsh – Pete

Max Deacon – Donnie

Nathan Kress – Trey