Fıstıklı tahinli sarma tarifi: Fıstıklı tahinli sarma nasıl yapılır? szcu9

Herkes bayramda gelen misafirlerine en güzel ikramları sunmak ister. Bu nedenle size bayram tatlılarından en güzellerini seçip pratik tarifler veriyoruz. Bugün ki tarifimiz de fıstıklı tahinli sarma… Tadı damaklar kalacak fıstıklı tahinli sarma çıtır çıtır ve çok lezzetli bir tatlı. Bir kere yapıp yedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz fıstıklı tahinli sarma o kadar pratik ki dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. İşte muhteşem tatlı tarifimiz ve tarifi…

FISTIKLI TAHİN SARMA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

4 baklava yufkası

Çeyrek bardaktan biraz fazla esmer şeker

3 kaşık tereyağı (Eritilmiş)

Çeyrek bardaktan biraz fazla Antep fıstığı (toz halinde)

MUHALLEBİSİ İÇİN

2 kaşık tereyağı

2 kaşık un

2,5 kaşık tahin

2,5 kaşık toz şeker

½ lt süt

FISTIKLI TAHİNLİ SARMANIN YAPILIŞI

Öncelikle tereyağını eritip un ile hafif kavurun. Üzerine tahin ve şekeri de ilave edip kavurmaya devam edin. Daha sonra çok yavaş sütü ekleyin ve çırpma teliyle karıştırın. Muhallebi kıvamını alıncaya kadar karıştırın. Pişince ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yine bir tavada tereyağını eritin. Ve baklavalık yufkanın ilk katını düz bir zemine serin. Üzerine eriyen tereyağından dökün. Ardından esmer şeker serpin. Diğer yufkayı üzerine serdikten sonra fıstığı ve tahinli muhallebiyi döküp yayın.

Üzerine diğer yufkayı serin ve esmer şeker serpin. Tereyağı ile yufkaların kenarlarını sabitleyin. Sıkı bir şekilde sarın. Daha sonra sardığınız yufkaları dilimleyin. Kalan tereyağını dilimlerin üzerine sürün.

165 derecelik önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin.

Afiyet olsun.