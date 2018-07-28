Flaş! Büyük umutlarla başlayan dizi final kararı aldı!

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Final bölümü Ağva’da çekilecek dizide Ozan Öykü'yle birlikte girmek zorunda kalıyor. Ozan Öykü'nün farklı yönlerini görür ve ondan iyice etkilenir. Bu görüşmede onları kötü bir sürpriz beklemektedir. İşte final bölümü fragmanı…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Darısı Başımıza'nın 4. bölümünde Öykü ve Cem'in ayrılmasından kendini sorumlu tutan Rüya onları barıştırmak için harekete geçer. Bunun için Merter'den yardım ister. Merter hemen bir plan yapar ve hep birlikte Öykü'ye bir sürpriz hazırlarlar. Bu arada Cem çok üzgündür, Öykü'nün kendisini neden bıraktığını anlamaya çalışır ve kendince sebebini bulur. Ne yapıp edip bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Öykü için ailesini bile karşısına almaktan çekinmez. Cem'in bu hareketi Öykü'yü tekrar kazanmasını sağlayabilecek midir?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Darısı Başımıza'nın final bölümünde film setinin ilk günü Ağva'da olacaktır. Ozan Öykü'yle görüşmemek için gitmekten son anda vazgeçer. Cem ve Öykü Ağva'ya birlikte gitmeye hazırlanırlar ama aralarını bozmak için fırsat kollayan Canan ne yapıp edip buna engel olur. Öykü Ağva'ya Ozan'la gitmek zorunda kalır. Ozan Öykü'nün farklı yönlerini görür ve ondan iyice etkilenir. Bu arada Derya'nın da Cem'i bırakmaya niyeti yoktur onu görüşmeye zorlar. Bu görüşmede onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

İŞTE DARISI BAŞIMIZA FİNAL BÖLÜM FRAGMANI

DARISI BAŞIMIZA SON BÖLÜM İZLE



