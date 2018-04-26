Flaş iddia! Ahmet Hakan bırakıyor…

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Doğan Holding’in Demirören Grubu’na satışının ardından Kanal D, CNN Türk, Hürriyet, Posta gibi yayınlarda ne gibi değişiklikler olacağı merakla bekleniyordu. İktidara yakın medya kuruluşlarında çalışan birtakım yazarlar, bazı isimlerin tasfiye edileceğini, bazı isimlerin ise görevine devam edeceğini ileri sürüyordu.

Durumu en çok merak edilen isimlerden birisi de Ahmet Hakan’dı. Medyatava’nın haberine göre, Hakan, CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programına ve Hürriyet’teki yazılarına devam edecek. Ancak Kanal D Haber Daire Başkanlığı görevinden ayrılacak.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Edilinen bilgiye göre Kanal D’nin Haber Daire Başkanlığı koltuğuna, Show Ana Haber’in Genel Yayın Yönetmenliği’ni yürüten Ramazan Kurnaz oturacak. Kurnaz, Kanal D’ye 5 ekip arkadaşıyla birlikte transfer olacak. Kanal D Ana Haber’i ise Mayıs ayının ortasından itibaren Show Ana Haber spikeri Ece Üner sunacak.

Bir iddiaya göre ise Hakan’ın yerine NTV spikeri Buket Aydın gelecek.

sozcu.com.tr’nin ulaştığı Ahmet Hakan, “Ben bu konularla ilgili konuşmuyorum” demekle yetindi.

Hakan, ilk kez 16 Ocak 2017’de Kanal D Ana Haber’i sunmuştu. Öte yandan Ahmet Hakan’ın yerine ana haberleri sunması beklenen Buket Aydın, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yeni görevini kamuoyu ile paylaştı. Aydın, paylaşımında, “KanaL D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibarıyla çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda buluşacağız” dedi.