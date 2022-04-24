Flört uygulaması, Ben Affleck’in başına bela oldu

Ben Affleck'in başı son günlerde flört uygulaması Raya yüzünden dertte. Jennifer Lopez ile yeniden nişanlanma haberlerinden kısa bir süre sonra ünlü aktörün, uygulamadaki hareketleri gündemde.

Sozcu.com.tr

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Seneler sonra birleşen ve Hollywood’un gözde çifti haline gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck, bu defa da Affleck’in bir flört uygulamasındaki hareketleriyle dikkat çekiyor.

Netflix’te bir emlak programında yer alan Emma Hernan, geçtiğimiz günlerde flört uygulaması Raya’da Affleck ile eşleştiğini iddia etmişti. Ancak Affleck tarafından bu iddialar reddedildi.

Selling Sunset yıldızı Emma Hernan flört uygulamasında Oscar ödüllü oyuncu ile eşleştiğini belirtmiş ancak bu eşleşme ile ilgili daha fazla detay vermemişti.

30 yaşındaki emlakçı, “Selling Sunset”in 5. sezonunun beşinci bölümünde 49 yaşındaki Affleck’le alay etti, “Bana mesaj atmış olabilir veya olmayabilir” dedi. Hernan’ın bir temsilcisi etkileşimin 2019’da gerçekleştiğini doğruladı.

Affleck tarafı iddiaları reddetse de Nisan 2021’de de bir TikTok kullanıcısı, uygulamada oyuncu ile eşleştiğini sonra Affleck’in bir video gönderdiğini ileri sürmüştü: “Ben Affleck ile Raya’da eşleştim ve sahte olduğunu düşünmüştüm ve o bana Instagram’da bir video gönderdi.” Ardından da Affleck’in kendisini adıyla çağırdığı bir video eklemişti.

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