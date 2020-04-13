Flört’ten ‘Mutluluk’ aşısı

Grubun Mutluyuz adını verdiği şarkı ve video klip Arpej Yapım etiketiyle tüm platformlarda yerini aldı.
Sözleri mizahi ve ironik bir anlatım içeren parça dinleyicinin ruh haline tercüman oluyor. Söz ve müziği Ozan Kotra'ya düzenlemesi Flört'a ait şarkının klibi müzisyenlerin her birbirinin evlerinde canlı çalınarak gerçekleştirildi.
ŞARKININ SÖZLERİ:
Nefes almakta bile zorluk çekiyorsun
Sorunların var yaşadığın bu dünyayla
Hayallerin seni yalnız bıraktıysa,
Hemen dön o temiz masum çocukluğuna
Kime sorsam herkesin bir derdi var
Kimi para pul, kimi cennet, kimi aşk peşinde
Mutluyuz biz, mutluyuz biz, umutluyuz
Mutluyuz biz, mutluyuz biz, umutluyuz
Öyle konuşup böyle yapıp da şöyle etsek
Politika hep entrika yalan dolan
Fikirlerini özgürce söyleyemezsen,
Utanır sıkılır kaçarsın memleketten
Ne söylesem ne etsem derdime ne çare
Umudumuz var ya dostum yeter bize
Mutluyuz biz, mutluyuz biz, umutluyuz
Mutluyuz biz, mutluyuz biz, umutluyuz
Pembe hayallerle mutluyuz