Flört’ten ‘Mutluluk’ aşısı

Grubun Mutluyuz adını verdiği şarkı ve video klip Arpej Yapım etiketiyle tüm platformlarda yerini aldı.

Sözleri mizahi ve ironik bir anlatım içeren parça dinleyicinin ruh haline tercüman oluyor. Söz ve müziği Ozan Kotra'ya düzenlemesi Flört'a ait şarkının klibi müzisyenlerin her birbirinin evlerinde canlı çalınarak gerçekleştirildi.

ŞARKININ SÖZLERİ:

Nefes almakta bile zorluk çekiyorsun

Sorunların var yaşadığın bu dünyayla

Hayallerin seni yalnız bıraktıysa,

Hemen dön o temiz masum çocukluğuna

Kime sorsam herkesin bir derdi var

Kimi para pul, kimi cennet, kimi aşk peşinde

Mutluyuz biz, mutluyuz biz, umutluyuz

Mutluyuz biz, mutluyuz biz, umutluyuz

Öyle konuşup böyle yapıp da şöyle etsek

Politika hep entrika yalan dolan

Fikirlerini özgürce söyleyemezsen,

Utanır sıkılır kaçarsın memleketten

Ne söylesem ne etsem derdime ne çare

Umudumuz var ya dostum yeter bize

Mutluyuz biz, mutluyuz biz, umutluyuz

Mutluyuz biz, mutluyuz biz, umutluyuz

Pembe hayallerle mutluyuz