Fokus filmi konusu ne? Fokus filmi oyuncuları kimler?

Nicky zamanının en usta dolandırıcılarından biridir. Bir gün Jess Barrett adında genç güzel ve çekici bir kadın ile yolları kesişir. İşte Fokus filmi konusu ve oyuncuları…

FOKUS KONUSU NE?

Acar dolandırıcı Nicky’nin, bir yandan acemi Jess'e işin inceliklerini öğretirken, diğer yandan da genç kadını tedirginlik verici bir şekilde yaklaşma girişimi başarısız bir biçimde sonlanır. Nicky ilişkiyi birden bire keserek Jess’ten uzaklaşma kararı alır. Üç yıl sonra, Jess, artık başarılı bir femme fatale olmuş ve Buenos Aires'te yüksek bahisli araba yarışları camiasında sözü geçen biri haline gelmiştir. Jess, Nicky'nin en son ve oldukça tehlikeli tezgahının en kritik noktasında onun planlarını alt üst eder ve Nicky’nin dünyasını karartır.

Will Smith’in acemi dolandırıcı Jess'e karşı duygular besleyen deneyimli aldatmaca ustası Nicky'yi canlandırdığı film, aksiyon dozu yüksek bir aşk öyküsüne ev sahipliği yapıyor.

FOKUS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Fokus filmi oyuncu kadrosunda Will Smith, Margot Robbie, Adrian Martinez gibi isimler yer alıyor.