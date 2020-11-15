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Forbes açıkladı! İşte yılın en çok kazanan ölü ünlüleri
Forbes açıkladı! İşte yılın en çok kazanan ölü ünlüleri
Saygın ekonomi dergisi Forbes, 'Yılın en çok kazanan ölü ünlüleri' listesini açıkladı. Listenin şampiyonu 2013'ten beri birinciliği kimse kaptırmayan Michael Jackson (48 milyon dolar) oldu. 13 ünlünün olduğu listede, 8 milyon dolarlık kazançla Marilyn Monroe tek kadın yıldız olarak yer aldı. 
Magazin 15 Kasım 2020 - 12:09

Forbes dergisi, hayatta olmayıp da 2020’nin en çok kazanan ünlülerini açıkladı. Ölümlerinden önce elde ettikleri şöhretle geride kalanlara kazanç sağlamayı sürdüren ünlülerin 1 Ekim 2019 ile 1 Ekim 2020 kazançları dikkate alınarak liste hazırlandı. İşte öldükten sonra bile en çok kazanan ünlüler…

1. Michael Jackson

Kazancı: 48 milyon dolar

Ölümü: 25 Haziran 2009 (50 yaşındaydı)

2. Dr. Seuss

Kazancı: 33 milyon dolar

Ölümü: 24 Eylül 1991 (87 yaşındaydı)

3. Charles Schulz

Kazancı: 32.5 milyon dolar

Ölümü: 12 Ocak 2000 (77 yaşındaydı)

4. Arnold Palmer

Kazancı: 25 milyon dolar

Ölüm: 25 Eylül 2016 (87 yaşındaydı)

5. Elvis Presley

Kazancı: 23 milyon dolar

Ölümü: 16 Ağustos 1977 (42 yaşındaydı)

6. Kobe Bryant

Kazancı: 20 milyon dolar

Ölümü: 26 Ocak 2020 (41 yaşındaydı)

7. Juice WRLD

Kazancı: 15 milyon dolar

Ölümü: 8 Aralık 2019 (21 yaşındaydı)

8. Bob Marley

Kazancı: 14 milyon

Ölümü: 11 Mayıs 1981 (36 yaşındaydı)

9. John Lennon

Kazancı: 13 milyon dolar

Ölümü: 8 Aralık 1980 (40 yaşındaydı)

10. Prince

Kazancı: 10 milyon dolar

Ölümü: 21 Nisan 2016 (57 yaşındaydı)

11. Freddie Mercury

Kazancı: 9 milyon dolar

Ölümü: 24 Kasım 1991 (45 yaşındaydı)

12. George Harrison

Kazancı: 8,5 milyon dolar

Ölümü: 29 Kasım 2001 (58 yaşındaydı)

13. Marilyn Monroe

Kazancı: 8 milyon dolar

Ölümü: 4 Ağustos 1962 (36 yaşındaydı)

Son güncelleme: 12:10 - 15.11.2020