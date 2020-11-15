Forbes açıkladı! İşte yılın en çok kazanan ölü ünlüleri

Forbes dergisi, hayatta olmayıp da 2020’nin en çok kazanan ünlülerini açıkladı. Ölümlerinden önce elde ettikleri şöhretle geride kalanlara kazanç sağlamayı sürdüren ünlülerin 1 Ekim 2019 ile 1 Ekim 2020 kazançları dikkate alınarak liste hazırlandı. İşte öldükten sonra bile en çok kazanan ünlüler…
1. Michael Jackson
Kazancı: 48 milyon dolar
Ölümü: 25 Haziran 2009 (50 yaşındaydı)
2. Dr. Seuss
Kazancı: 33 milyon dolar
Ölümü: 24 Eylül 1991 (87 yaşındaydı)
3. Charles Schulz
Kazancı: 32.5 milyon dolar
Ölümü: 12 Ocak 2000 (77 yaşındaydı)
4. Arnold Palmer
Kazancı: 25 milyon dolar
Ölüm: 25 Eylül 2016 (87 yaşındaydı)
5. Elvis Presley
Kazancı: 23 milyon dolar
Ölümü: 16 Ağustos 1977 (42 yaşındaydı)
6. Kobe Bryant
Kazancı: 20 milyon dolar
Ölümü: 26 Ocak 2020 (41 yaşındaydı)
7. Juice WRLD
Kazancı: 15 milyon dolar
Ölümü: 8 Aralık 2019 (21 yaşındaydı)
8. Bob Marley
Kazancı: 14 milyon
Ölümü: 11 Mayıs 1981 (36 yaşındaydı)
9. John Lennon
Kazancı: 13 milyon dolar
Ölümü: 8 Aralık 1980 (40 yaşındaydı)
10. Prince
Kazancı: 10 milyon dolar
Ölümü: 21 Nisan 2016 (57 yaşındaydı)
11. Freddie Mercury
Kazancı: 9 milyon dolar
Ölümü: 24 Kasım 1991 (45 yaşındaydı)
12. George Harrison
Kazancı: 8,5 milyon dolar
Ölümü: 29 Kasım 2001 (58 yaşındaydı)
13. Marilyn Monroe
Kazancı: 8 milyon dolar
Ölümü: 4 Ağustos 1962 (36 yaşındaydı)