Forbes açıkladı! İşte yılın en çok kazanan ölü ünlüleri

Saygın ekonomi dergisi Forbes, 'Yılın en çok kazanan ölü ünlüleri' listesini açıkladı. Listenin şampiyonu 2013'ten beri birinciliği kimse kaptırmayan Michael Jackson (48 milyon dolar) oldu. 13 ünlünün olduğu listede, 8 milyon dolarlık kazançla Marilyn Monroe tek kadın yıldız olarak yer aldı.