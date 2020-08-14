Forbes en çok kazanan yıldızları açıkladı! Zirvede yine Dwayne Johnson var

Forbes en çok kazanan yıldızları açıkladı! Zirvede yine Dwayne Johnson var

Forbes dergisi son bir yılın en çok kazanan film yıldızlarını açıkladı. Listeye göre en çok gelir elde eden isim Dwayne Johnson oldu.

ABD merkezli Forbes dergisi, sinema dünyasının en çok kazanan isimlerini derlediği listeyi yayınladı.

Oyuncuların 1 Haziran 2019 ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasındaki gelirlerine göre sıralandığı listenin ilk basamağında ABD’li oyuncu Dwayne Johnson yer aldı.

İki yıldır zirveyi kimseye kaptırmayan 48 yaşındaki Johnson, bir yılda 87.5 milyon dolar kazanç sağladı.

Johnson’ın hemen arkasında ikinci sırada yer alan Ryan Reynolds ise konumunu Netflix’e borçlu. Six Underground ve Red Notice filmleriyle şirketten 20 milyon dolar alan Reynolds, son 12 ayda toplam 71.5 milyon dolar gelir elde etti.

Üçüncü sırayı 58 milyon dolarla Mark Wahlberg’in aldığı listenin geri kalanı ise sırasıyla Ben Affleck (55 milyon dolar), Vin Diesel (54 milyon dolar), Akshay Kumar (48.5 milyon dolar), Lin-Manuel Miranda (45.5 milyon dolar), Will Smith (44.5 milyon dolar), Adam Sandler (41 milyon dolar) ve Jackie Chan’den (40 milyon dolar) oluştu.