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Forbes Kylie Jenner’ın en çok kazanan ünlü olduğunu açıkladı
Forbes Kylie Jenner’ın en çok kazanan ünlü olduğunu açıkladı
Geçen hafta Kylie Jenner'in milyarder olduğu konusunda gerçeği çarpıttığını açıklayan Forbes dergisi, bu sefer de 22 yaşındaki Jenner'ın en çok kazanan ünlü olduğunu açıkladı.
Magazin 8 Haziran 2020 - 11:14

Forbes, geçen haftalarda Kylie Jenner’ın elinden ‘Dünyanın en genç milyarderi’ unvanını almış ve web sitesinden yaptığı açıklama ile elde ettiği servetinin tamamen kurmaca olduğunu ve gelirini gösterirken sahtekarlık yaptığını iddia etmişti.

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Forbes şimdi de, Kardashian-Jenner klanının en küçük kardeşi Kylie Jenner’ın dünyanın en fazla kazanan ünlüsü olduğunu açıkladı ve genç kadının 2020 yılında, bir yıl içinde 590 milyon dolar kazandığını belirtti.

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Son güncelleme: 11:15 - 08.06.2020