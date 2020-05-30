Forbes’tan bomba iddia! Kylie Jenner’ın serveti kurmaca çıktı

Amerikan Forbes dergisi, üst üste iki yıl servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionare) unvanını verdiği Kylie Jenner'ın gelirinin sahte olduğunu açıkladı. Jenner ise Twitter hesabından çıkan iddiaları yalanlamakla yetindi.

Forbes dergisi, iki yıl üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder ilan ettiği Kylie Jenner hakkında bir yazı yayınladı. Derginin resmi sitesinde yayınlanan yazıda, Jenner’ın servetinin kurmaca olduğunu ve aslında kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin söylendiği kadar gelir elde etmediğini öne sürdü.

Jenner, Kylie Cosmetics markasının yüzde 51’ini geçen yıl ocak ayında 1.2 milyar dolarlık anlaşma ile yine ABD’ kozmetik devi Coty’ye satmıştı. Derginin iddialarına göre tüm gerçekler satıştan sonra ortaya çıktı.

YENİ ÇIKAN ÜRÜNLER VE ELDE EDİLEN GELİRLER, JENNER’IN BELİRTTİĞİ GİBİ DEĞİL

Son altı ay içinde Coty tarafından piyasaya sürülen ürünler ve elde edilen gelirlerin, aslında Jenner’ın söylediği rakamlarla tutmadığını ve Jenner’ın servetinin bir kurmaca üzerine olduğunu ortaya koydu.

Derginin bu yazısından sonra hem medya, hem sosyal medya mecraları karışırken, Kylie Jenner Twitter hesabından iddialara yanıt vermekte gecikmedi.

Jenner, “Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor. Benim güzel bir kızım, başarılı bir işim var ve bunu gayet iyi yapıyorum. Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” şeklinde ifade verdi.