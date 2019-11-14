Formula 1’in eski patronu Flavio Briatore’nin sevgilisi açıkladı “Parasına değil, zekasına aşık oldum”

Formula 1'in eski patronu Flavio Briatore, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Benedetta Bosi ile Kenya'da tatilde görüntülendi. Hukuk öğrencisi olan Bosi'ye 70 yaşındaki Briatore ile sevgili olduğu için çok fazla tepki verince, genç kız açıklama yaptı ve "Onun parası için değil zekası için birlikteyim" dedi...

Benedetta Bosi 20 yaşında genç bir kız. Milano’da hukuk okuyor ve yargıç olmak istiyor. Bosi, Formula 1’in eski patronu Flavio Briatore’nin de nişanlısı. Aralarında tam olarak 50 yaş var.

Kenya’da tatil yaparken görüntülenen çift, çevreden de oldukça fazla tepki almış. Aslında tepkilerin çoğu Benedetta’ya. Zira İtalyan işadamı genelde sevgililerini, eşlerini moda dünyasından seçiyor ve yaş ortalamaları da genellikle 20’li 30’lu yaşlar…

“Büyükbabası yaşındaki adamla aşk yaşıyor” gibi bir çok eleştiriye maruz kalan 20 yaşındaki genç kız, bir açıklama yaptı ve Briatore’nin zekasına aşık olduğunu belirtti. Bosi “Zeka asla yaşlı değildir. Birçok kişi paraya sahip olabilir ama zeka için aynı durum söz konusu değil” dedi.

Formula 1’in eski patronu Flavio Briatore, yıllar önce Heidi Klum, Naomi Cmapbell, Kat Mack gibi modellerle birlikte oldu. Sonra da yine bir model ve TV sunucusu olan Elisabeta Gregoraci ile evlendi ve bir erkek çocuk sahibi oldu. Heidi Klum’un büyük kızı Leni de, Briatore ile ilişkisinden dünyaya geldi.