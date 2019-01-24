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FOX TV yayın akışı: Bizim Hikaye bugün yayınlanacak mı? İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları…
Dizilerin ara vermesinin ardından izleyiciler Bizim Hikaye bu akşam FOX TV yayın akışında var mı merak ediyor. Bizim Hikaye yeni bölüm bu akşam mı yayınlanacak? İşte FOX TV yayın akışı ve Bizim Hikaye 54. yeni bölüm fragmanları...
Sozcu.com.tr
Magazin 24 Ocak 2019 - 14:27

BİZİM HİKAYE 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE BU AKŞAM VAR MI?

Bizim Hikaye bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Barış, Nihal yüzünden korkunç bir kaza geçiriyor. Tufan eve telaşla gelip Filiz’e hemen gitmeleri gerektiğini söylüyor. Tülay’ın ısrarından sonar Tufan sorunu kökten çözdüklerini söylüyor. Tufan, Filiz’e Adli Tıp’a gidip Barış’I teşhis etmesini söylüyor. Barış’ın ölmediğini söylüyor. Filiz ne olduğunu anlamıyor. Tufan Barış’I Nihal’in gözünde öldürdüklerini anlatıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.15 Şevkat Yerimdar

16.30 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Canlı

20.00 Bizim Hikaye Yeni Bölüm

00.30 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi

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