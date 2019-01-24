FOX TV yayın akışı: Bizim Hikaye bugün yayınlanacak mı? İşte Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanları…
BİZİM HİKAYE 54. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
BİZİM HİKAYE BU AKŞAM VAR MI?
Bizim Hikaye bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Barış, Nihal yüzünden korkunç bir kaza geçiriyor. Tufan eve telaşla gelip Filiz’e hemen gitmeleri gerektiğini söylüyor. Tülay’ın ısrarından sonar Tufan sorunu kökten çözdüklerini söylüyor. Tufan, Filiz’e Adli Tıp’a gidip Barış’I teşhis etmesini söylüyor. Barış’ın ölmediğini söylüyor. Filiz ne olduğunu anlamıyor. Tufan Barış’I Nihal’in gözünde öldürdüklerini anlatıyor.
FOX TV YAYIN AKIŞI
12.15 Şevkat Yerimdar
16.30 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Canlı
20.00 Bizim Hikaye Yeni Bölüm
00.30 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi