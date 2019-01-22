FOX TV yayın akışı: Kadın bu akşam var mı? İşte Kadın 46. yeni bölüm fragmanı…

Kadın 46. yeni bölüm ile bugün FOX TV ekranlarında seyircileriyle buluşacak. Kadın yeni bölümde Arif'in şaşkın bakışları arasında ‘kadın öldü' diye kaçan Nezir'in adamlarının kimden söz ettiğinin ortaya çıkması bekleniyor. Ayrıca Kadın yeni bölümde bir anda Pırıl, Sarp ve Bahar'ın olduğu eve gelerek mutluluğa gölge düşürecek. Kadın bu akşam yeni bölümde başka neler olacak? İşte Kadın yeni bölüm fragmanı ve FOX TV yayın akışı...

Kadın dizisi yeni bölüm yılbaşı tatili ardından bugün FOX TV ekranlarında yeniden seyirci ile buluşuyor. Nezir'in adamlarının apartmanda kimi öldürdüğü belli olacak. Sarp, Bahar ve çocukları götürdüğü güvenli evde çok mutludur ancak Pırıl’ın gelmesiyle tüm mutlulu yok oluyor. Başrollerini Özge Özpirinçi ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Kadın bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte Kadın 46. yeni bölüm fragmanları…

KADIN 46. BÖLÜM FRAGMANI



KADIN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kadın yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Kadın dizisi yeni yıl nedeniyle ara tatile girdi. Dizinin yeni bölümü 22 ocak salı günü ekrana gelecek. Son bölümde Sarp, Bahar ve çocuklara son anda yetişerek onları güvenli bir yere götürüyordu. Hatta Arif de o anları hayretle izliyordu. Kadın yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarp Nezir'in harekete geçtiğini öğrenir öğrenmez Bahar ve çocukları kaçırmayı başardı. Ancak bu kaçış son anda gerçekleşti. Ve Nezir'in adamları evde birini öldürdü. Yeliz, Ceyda ve Hatice evdeydi. Arif'in şaşkın bakışları arasında ‘kadın öldü' diye kaçan Nezir'in adamlarının kimden söz ettiği merak ediliyor. Peki son bölümde başka neler yaşandı.

KADIN 45. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar iş aramaya başlıyor. Arif yine Bahar'ın yanında ve onun hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor. Enver, Şirin'e borcunu ödemesine yardım etmesi için çalışmasını istiyor Hatice yine kızına arka çıkmaya çalışsa da Enver'in bu karardan dönüşü yok. Enver bir yandan da terziliğe dönüyor ve komşularına işine döndüğünü söylüyor.

PIRIL PERİŞAN HALDE

Suat, Pırıl'ın yanına gidiyor. Pırıl'ın üzgün olmasına dayanamıyor ve bu riski göze alıyor. Pırıl gözleri yaşlı şekilde babasına sarılıyor. Pırıl babasına Suat'ın onlarla olmadığını anlatıyor. Kavga etseler de ondan şüphelense de konu başka. Pırıl gözyaşları içinde Bahar'ın Sarp'ın telefonunda ‘Baharım' diye kayıtlı olduğunu söylüyor. Pırıl bu gerçekle baş edemiyor. Pırıl, Suat'tan ses kayıtlarını istiyor. O konuşmalarda da Sarp'ın ‘Baharım mı' dediğini merak ediyor. Ses kayıtlarında Bahar'a Suat'ın aşkım dediğini ve Bahar'ın da onu terslediğini duyuyor. Sarp her şeyi açıklayacağını söylüyor. Pırıl adeta yıkılıyor.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

CEYDA ARDA'NIN BABASI İLE KARŞILAŞIYOR

Bahar çocukları için çok tedirgin. Ceyda'ya da dert yanıyor. İş aramaya başlayan Bahar iş ayırmasa da Ceyda onu çok yormayacak bir iş bulmasını istiyor. Ayrıca Peyami'nin nişanlandığını duyan Ceyda çok gergin. Bahar da durumun farkında. Ceyda Peyami'den hoşlandığını açıklamak zorunda kalıyor. Ceyda Bahar'la iş ararken bir adamla karşılaşıyor. Bahar fark etmeden oradan kaçarcasına gidiyor. Ceyda'nın kaçtığı adamın ismi Emre ve iş ilanı için baktıkları kafenin sahibi. Bahar, Emre ile tanışıp iş aradığını söylüyor. Bahar, Emre ile konuştuktan sonra işe alınıyor. Hemen eve koşup Ceyda'nın yanına gidiyor. Ceyda bir anda panik atak geçirdiğini söylüyor. Bahar ona inanmıyor. Ceyda başta anlatmak istemese de Emre'yi tanıdığını söylüyor. Ceyda, Emre'nin Arda'nın babası olduğunu söylüyor.