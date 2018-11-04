FOX TV YAYIN AKIŞI: Savaşçı yeni bölüm bugün mü? Savaşçı dizisi bu akşam var mı?

FOX TV YAYIN AKIŞI: Savaşçı yeni bölüm bugün mü? Savaşçı dizisi bu akşam var mı?

FOX TV'de ekranlara gelen Savaşçı yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Dizinin takipçileri Pazar akşamları yayınlanan Savaşçı dizisinin 52. bölümü bu akşam yayınlanacak mı, Fox yayın akışında var mı araştırıyor. İşte, Savaşçı dizisi hakkında gelişmeler...

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Savaşçı Fox TV’de izleyicileri ekran başına bağlayan dizilerin başında geliyor. Geçtiğimiz hafta Savaşçı dizisi yeni bölümü bekleyenler büyük bir şok yaşadı. Savaşçı için heyecan dorukta. FOX TV yayın akışına göre Savaşçı yeni 52. bölüm bu akşam yayınlanacak. Fox yayın akışı ve Savaşçı yeni bölüm detayları haberimizde.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI?

Savaşçı yeni bölümü 4 Kasım Pazar akşamı yani bu akşam izleyicilerle buluşacak.

SAVAŞÇI 52. YENİ 2. FRAGMAN





FOX TV YAYIN AKIŞI

05:45 KİRAZ MEVSİMİ-TEKRAR

08:30 İLKER KARAGÖZ İLE…

11:15 KADIN – TEKRAR

13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN…

15:30 BİZİM HİKAYE – TEKRAR

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE…

20:00 SAVAŞÇI

SAVAŞÇI 52. YENİ FRAGMAN





SAVAŞÇI 51. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Yörük Haydar Yüzbaşı, yaşanan son olaydan sonra, birlikte arka arkaya çayları devirmektedir. Herkes neler olduğunu merak etmektedir. Yanına gelen Bayram'a, “işin içinden çıkamadığını, silah doğrulttuğu kişinin Kaan Bozok olduğunu eğer tetiği çekseydi bunu kendime nasıl anlatırdım. Bu kaan'da birşeyler var” der.