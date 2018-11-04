FOX TV YAYIN AKIŞI: Savaşçı yeni bölüm bugün mü? Savaşçı dizisi bu akşam var mı?

Savaşçı Fox TV’de izleyicileri ekran başına bağlayan dizilerin başında geliyor. Geçtiğimiz hafta Savaşçı dizisi yeni bölümü bekleyenler büyük bir şok yaşadı. Savaşçı için heyecan dorukta. FOX TV yayın akışına göre Savaşçı yeni 52. bölüm bu akşam yayınlanacak. Fox yayın akışı ve Savaşçı yeni bölüm detayları haberimizde.
SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI?
Savaşçı yeni bölümü 4 Kasım Pazar akşamı yani bu akşam izleyicilerle buluşacak.
SAVAŞÇI 52. YENİ 2. FRAGMAN
FOX TV YAYIN AKIŞI
05:45 KİRAZ MEVSİMİ-TEKRAR
08:30 İLKER KARAGÖZ İLE…
11:15 KADIN – TEKRAR
13:30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN…
15:30 BİZİM HİKAYE – TEKRAR
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE…
20:00 SAVAŞÇI
SAVAŞÇI 52. YENİ FRAGMAN
SAVAŞÇI 51. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ
Yörük Haydar Yüzbaşı, yaşanan son olaydan sonra, birlikte arka arkaya çayları devirmektedir. Herkes neler olduğunu merak etmektedir. Yanına gelen Bayram'a, “işin içinden çıkamadığını, silah doğrulttuğu kişinin Kaan Bozok olduğunu eğer tetiği çekseydi bunu kendime nasıl anlatırdım. Bu kaan'da birşeyler var” der.