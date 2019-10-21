FOX TV’nin dizisi için olay iddia: Yasak Elma final mi yapıyor?

Fox TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisi için kulislerde final iddiası dolaşıyor. İzleyiciler ise dizinin yeni sezonunda reytinglerde iyi bir konumda bulunması ise bu iddiayı gerçekçi bulmuyor.

Yasak Elma yeni sezonda entrikaları ile seyircinin beynini yakan Şahika ve Yıldız’ın bebeği Halit Can ile daha keyifli hale geldi. Pazartesi akşamları reyting listesinin üst sıralarındaki yerini kimseye kaptırmayan Yasak Elma hakkında ortaya atılan bir iddia ise izleyicilerin kafasını karıştırdı.

Medya kulislerinde dolaşan iddialara göre FOX’un reyting makinesi olan dizi bu sezon 2020 yılının mayıs ayının ilk haftası erken final yapacak ve ekran macerasını tamamlayacak. Fakat kanaldan ya da yapımcıdan ise resmi bir açıklama yapılmış değil.