Fransa’da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle mekanını kapattı

Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisiye adını duyuran oyuncu Fırat Çelik, Fransa’ya yerleşerek bir kafe açmıştı.

Oyunculuğa ara vererek Fransa’da ticarete atılan ünlü oyuncu, corona virüsü salgını nedeniyle insanların dışarı çıkamamasından etkilenince, mekanını kapatmak zorunda kaldı.

Çelik, Franasız basınına kafe açma hayaliyle ilgili, “İyi Fransız yemeklerini severim. Ve her zaman kendi restoranımı açmayı hayal ettim. Türkiye’den Paris’e döndüğümde önümde zamanım vardı. Bir oyuncu olarak restoran hayatını başarabileceğimi düşündüm. Bu restorana bakmak için de zaman ayırmaya karar verdim. Kameralardan uzaklaşmak bana iyi geldi. Ama oyunculuğu bırakmayı hayal bile edemem, o benim tutkum” şeklinde konuşmuştu.

BURUK DOĞUM GÜNÜ

Salgın nedeniyle evinden çıkmayan oyuncu yeni yaşınıda yalnız kutladı. Dün 39 yaşına basan Çelik, doğum gününe özel bir fotoğraf paylaşarak, kutlayanlara teşekkür etti.